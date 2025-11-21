हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कप्तान ऋषभ पंत का दूसरे टेस्ट पर बड़ा बयान, गुवाहाटी की पिच पर जो कहा आपको कर देगा हैरान

कप्तान ऋषभ पंत का दूसरे टेस्ट पर बड़ा बयान, गुवाहाटी की पिच पर जो कहा आपको कर देगा हैरान

India Captain for Second Test: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट कल से गुवाहाटी में शुरू होगा. इस मैच में ऋषभ पंत भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे होंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Nov 2025 04:39 PM (IST)
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट कल से गुवाहाटी में शुरू होगा. पहला टेस्ट मैच कोलकाता में खेला गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने 30 रनों से जीत हासिल की थी. ईडन गार्डन्स की पिच की जमकर आलोचना हुई थी, जिसके बाद अटकलें हैं कि गुवाहाटी की पिच भी स्पिन गेंदबाजी के अनुरूप रहने वाली है. इस विषय पर ऋषभ पंत ने बड़ा बयान देकर कहा है कि गुवाहाटी में उन्हें बेहतर पिच मिलने की उम्मीद है.

ऋषभ पंत का बड़ा बयान

दूसरा टेस्ट शुरू होने से पूर्व ऋषभ पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं पहले कहना चाहूंगा कि यह मैदान मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा ODI डेब्यू यहीं पर हुआ था और टेस्ट टीम का कप्तानी डेब्यू भी इसी मैदान से कर रहा हूं. ये मेरे लिए हमेशा खास रहेगा और शायद पूरे गुवाहाटी के लिए खास बात है क्योंकि यहां पहली बार टेस्ट मैच हो रहा है."

ऋषभ पंत ने आगे कहा, "सबको यहां आने पर खास अनुभव मिल रहा है. जहां तक पिच की बात है, मुझे लगता है कि इस बार पिच बेहतर रहेगी, खासतौर पर बल्लेबाजी के लिए. हां, कुछ दिन बाद इसमें टर्न मिलेगा, लेकिन मेरी नजर में ये अच्छा मैच रहने वाला है"

BCCI का किया था धन्यवाद

इससे पहले कप्तानी दिए जाने पर ऋषभ पंत BCCI का धन्यवाद कर चुके हैं. उन्होंने कहा, "कप्तानी के लिए मैं BCCI का धन्यवाद करता हूं. कभी-कभी आप किसी बड़े मैच के बारे में बहुत अधिक सोचने लगते हैं, तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होता है. मैं ज्यादा नहीं सोचना चाहता हूं. हमारे लिए पहला टेस्ट अच्छा नहीं गया था, इसलिए दूसरे टेस्ट में जीत के लिए वो सब करना होगा जो जरूरी है."

IND vs SA 2nd Test: टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, दूसरे टेस्ट से बाहर दक्षिण अफ्रीका का खूंखार गेंदबाज, अब तो जीत पक्की!

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 21 Nov 2025 04:39 PM (IST)
Captain Rishabh Pant IND VS SA IND Vs SA 2nd Test RISHABH PANT
