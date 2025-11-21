भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट शनिवार, 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच में ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल चोट के कारण बाहर हो गए हैं. लेकिन एक राहत भरी खबर टीम इंडिया के लिए भी आई है, क्योंकि मेहमान टीम का भी एक खतरनाक गेंदबाज दूसरे टेस्ट से बाहर हो गया. टेम्बा बावुमा ने इसकी पुष्टि की है.

गुवाहाटी टेस्ट से बाहर कागिसो रबाडा

पिछले कई दिनों से सवाल बना हुआ था कि क्या कागिसो रबाडा गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं. क्योंकि उन्हें कोलकाता टेस्ट से पहले अभ्यास के दौरान पसलियों में चोट लग गई थी, वह पहला टेस्ट भी नहीं खेले थे. अब मेहमान टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा ने कन्फर्म कर दिया है कि रबाडा दूसरा टेस्ट भी नहीं खेलेंगे. ये दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह वर्तमान में खेल रहे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं.

गुवाहाटी की पिच को लेकर क्या बोले बावुमा

टेम्बा बावुमा चाहेंगे कि बतौर कप्तान कभी कोई टेस्ट न हारने का रिकॉर्ड गुवाहाटी में भी कायम रहे, वह ड्रा से भी संतोष कर लेंगे क्योंकि ऐसे में भी दक्षिण अफ्रीका सीरीज जीत जाएगी. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच को लेकर बावुमा का मानना है कि ये एशिया में मिलने वाली पारंपरिक विकेट जैसी है. पहले दो दिन यहां बल्लेबाजों को मदद मिलने की संभावना है और फिर स्पिनर्स की भूमिका यहां महत्वपूर्ण हो जाएगी.

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में ये पहला टेस्ट होगा, इससे पहले यहां कभी कोई टेस्ट नहीं खेला गया. यहां बावुमा के पास बतौर कप्तान अपने 1000 टेस्ट रन पूरे करने का भी सुनहरा मौका होगा.

बावुमा ने बतौर कप्तान अभी तक 11 टेस्ट में खेली 19 पारियों में 969 रन बनाए हैं. उन्हें 1000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 31 रन और बनाने हैं, वह अच्छी लय में भी दिख रहे हैं. कोलकाता में वह एकमात्र बल्लेबाज थे, जिन्होंने अर्धशतक लगाया था.