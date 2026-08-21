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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट में रनों की सबसे बड़ी हार, जानें किसके नाम है ये शर्मनाक रिकॉर्ड?

टेस्ट में रनों की सबसे बड़ी हार, जानें किसके नाम है ये शर्मनाक रिकॉर्ड?

Biggest Loss in Test: टेस्ट क्रिकेट में बड़ी जीत किसी टीम के लिए गर्व का पल होती है, लेकिन इसके उलट रनों के बड़े अंतर से मिली हार लंबे समय तक याद रहती है. क्रिकेट इतिहास में ऐसी कई मुकाबले हुए हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 21 Aug 2026 02:20 PM (IST)
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टेस्ट क्रिकेट में बड़ी जीत किसी टीम के लिए गर्व का पल होती है, क्योंकि 5 दिन की जद्दोजहद के बाद आई जीत किसी वनडे या टी20 से ज्यादा सुखद होती है. लेकिन इसके उलट रनों के बड़े अंतर से मिली हार लंबे समय तक याद रहती है. क्रिकेट इतिहास में ऐसी कई मुकाबले हुए हैं, जहां एक टीम ने दूसरी टीम को बेहद बड़े अंतर से शिकस्त दी. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में रनों के अंतर से सबसे बड़ी हार का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज है.

675 रन से हारी थी ऑस्ट्रेलिया

टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार ऑस्ट्रेलिया को 1928-29 एशेज सीरीज के दौरान मिली थी. इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 675 रनों के विशाल अंतर से हराया था. यह आज भी टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है. इंग्लैंड ने उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने 742 रनों का लक्ष्य रखा था. ऑस्ट्रेलियाई टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए बुरी तरह लड़खड़ा गई और मुकाबला 675 रनों से गंवा बैठी. इस रिकॉर्ड को करीब एक सदी बीत जाने के बाद भी कोई टीम नहीं तोड़ पाई है.

ऑस्ट्रेलिया ने भी दर्ज की है बड़ी जीत

दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ी जीत के रिकॉर्ड में इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है. 1934 के एशेज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 562 रनों से हराया था. यह टेस्ट क्रिकेट में रनों के अंतर से दूसरी सबसे बड़ी जीत है. उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 701 रन बनाए थे. डॉन ब्रैडमैन ने 244 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि बिल पोंसफोर्ड ने 266 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने मैच पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा और इंग्लैंड को 145 रन पर समेटकर ऐतिहासिक जीत हासिल की. 

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भारत की सबसे बड़ी हार कितने रन से?

भारत की टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में राजकोट में आई थी, जब भारतीय टीम को 434 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. यह भारत की टेस्ट क्रिकेट में रनों के अंतर से सबसे बड़ी हार है. कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है, जबकि सबसे बड़ी हार झेलने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है. 

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 21 Aug 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
England Vs Australia TEST SERIES
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