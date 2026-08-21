IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज

WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज

ICC WTC 2025-27: जोश टंग ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 5 विकेट लेकर WTC के जारी चक्र में अपने 50 विकेट पूरे किए. जानिए इस चक्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज कौन हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 21 Aug 2026 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जारी चक्र (WTC 2025-27) में 50 विकेट लेने वाले जोश टंग पहले गेंदबाज बन गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट लेकर ये आंकड़ा छुआ. इस चक्र में तीसरी बार था जब इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज ने फाइव विकेट हॉल किया. चलिए आपको बताते हैं इस चक्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज कौन हैं, इसमें मोहम्मद सिराज के रूप में एक भारतीय गेंदबाज शामिल है.

1. जोश टंग (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज ने इस चक्र में 19 पारियों में 50 विकेट लिए हैं. इसमें उन्होंने 331.3 ओवर डाले, जिसमे 33 मेडेन डाले. उन्होंने 4.09 इकॉनमी से रन दिए. एक पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/45 है.

2. मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)

लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क हैं, जिन्होंने इस चक्र में खेले 9 टेस्ट की 18 पारियों में कुल 48 विकेट लिए हैं. वह 50 विकेट से 2 विकेट दूर हैं, जो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस आंकड़े को छू सकते हैं. वह पहले टेस्ट में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, जिसमें बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था. दूसरा टेस्ट शनिवार, 22 अगस्त से शुरू होगा.

यह भी पढ़ें- दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया प्लेइंग XI का एलान, 3 साल बाद वापस आया स्टार खिलाड़ी

3. मोहम्मद सिराज (भारत)

तीसरे नंबर पर भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं, जिन्होंने WTC 2025-27 चक्र में खेले 10 मैचों में कुल 41 विकेट लिए हैं. 19 परियों में उन्होंने 301.3 ओवर डाले, जिसमें 1094 रन दिए. जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में वह भारतीय तेज गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में स्पिन फ्रेंडली पिचों पर भी अच्छा प्रदर्शन किया.

4. बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स चौथे नंबर पर हैं, जिन्होंने इस चक्र में 11 टेस्ट खेले थे. उन्होंने 2 पारियों में 39 विकेट चटकाए. उन्होंने जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद संन्यास लेने का चौंकाने वाला फैसला किया था. उनके बाद ईसीबी ने जो रुट को कप्तान बनाया है.

यह भी पढ़ें- टीम इंडिया के बांग्लादेश टूर पर आया नया अपडेट, कब खेली जाएगी सीरीज?

5. शमर जोसेफ (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमर जोसफ लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं, जिन्होंने इस चक्र में खेले 7 टेस्ट की 14 पारियों में 35 विकेट चटकाए. बड़ी बात ये है कि टॉप-5 गेंदबाजों में सभी तेज गेंदबाज हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 21 Aug 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Mohammed Siraj ICC World Test Championship Most Test Wickets Josh Tongue WTC 2025-27
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज
WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज
क्रिकेट
बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलंबो में किसका साथ देगी पिच? गॉल में स्पिनरों ने मचाया था भौकाल
बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलंबो में किसका साथ देगी पिच? गॉल में स्पिनरों ने मचाया था भौकाल
क्रिकेट
क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 'नर्वस 90' का शिकार बनने वाले बल्लेबाज
क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 'नर्वस 90' का शिकार बनने वाले बल्लेबाज
क्रिकेट
दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया प्लेइंग XI का एलान, 3 साल बाद वापस आया स्टार खिलाड़ी
दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया प्लेइंग XI का एलान, 3 साल बाद वापस आया स्टार खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Chitra Tripathi: Nripendra Mishra...Champat Rai के टारगेट पर क्यों आए? | Donation Scam
Chirag Paswan Exclusive: CM Samrat को लिखी चिट्ठी का क्या राज? EXCLUSIVE बातचीत में खुला राज!
Sandeep Chadhary: राष्ट्रगीत बहाना...मुस्लिम वोटबैंक पर निशाना? | Vande Mataram Row| BJP | Congress
Sugar Price Hike: चीनी के दाम बढ़े तो सरकार ने कसी लगाम, स्टॉक पर रोक | Breaking | New Price
Chitra Tripathi: 2 छंद Vs 6 छंद, राष्ट्रगीत पर जंग क्योंं? विश्लेषकों का विश्लेषण| Vande Mataram Row
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC नेता सुजीत बोस की जमानत पर बड़ा ट्विस्ट! जज ने खुद को केस से किया अलग
TMC नेता सुजीत बोस की जमानत पर बड़ा ट्विस्ट! जज ने खुद को केस से किया अलग
बिहार
प्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी, नीतीश कुमार से पहले खुद करने जा रहे ये काम
प्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी, नीतीश कुमार से पहले खुद करने जा रहे ये काम
बॉलीवुड
'रणबीर कपूर से बेहतर', 'रामायण' में यश के 'रावण' लुक पर फिदा हुए हनी सिंह
'रणबीर कपूर से बेहतर', 'रामायण' में यश के 'रावण' लुक पर फिदा हुए हनी सिंह
क्रिकेट
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
इंडिया
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
विश्व
सिंगापुर में भारतीय नागरिक दिवालिया, मजदूरों का बकाया नहीं देने का आरोप
सिंगापुर में भारतीय नागरिक दिवालिया, मजदूरों का बकाया नहीं देने का आरोप
ऑटो
Tata Nexon की बढ़ेगी टेंशन? आ रही Volkswagen की सस्ती SUV
Tata Nexon की बढ़ेगी टेंशन? आ रही Volkswagen की सस्ती SUV
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विवाद पैदा करने की कोशिश' चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर आया नृपेंद्र मिश्रा का पहला जवाब
'विवाद पैदा करने की कोशिश' चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर आया नृपेंद्र मिश्रा का पहला जवाब
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget