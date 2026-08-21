क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 'नर्वस 90' का शिकार बनने वाले बल्लेबाज

क्रिकेट में शतक बनाना हर बल्लेबाज का सपना होता है. लेकिन जब कोई खिलाड़ी 90 के आंकड़े तक पहुंचकर भी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाता, तो निराशा और बढ़ जाती है. क्रिकेट की भाषा में 90 से 99 रन के बीच आउट होने को 'नर्वस नाइंटीज' कहा जाता है. इस मामले में भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे शायद कोई भी बल्लेबाज अपने नाम नहीं करना चाहेगा.

सचिन सबसे ज्यादा बार नर्वस 90 के शिकार

सचिन तेंदुलकर अपने लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में कई शानदार रिकॉर्ड बनाने के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी है. सचिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28 बार 90-99 रन के बीच आउट हुए. यानी कई मौकों पर वह शतक के बेहद करीब पहुंचे, लेकिन तीन अंकों के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके.

सचिन के लिए नर्वस नाइंटीज का यह सिलसिला टेस्ट और वनडे दोनों में देखने को मिला. टेस्ट क्रिकेट में वह 10 बार 90 के दशक में आउट हुए, जबकि वनडे में उनके साथ ऐसा 18 बार हुआ. यही वजह है कि नर्वस नाइंटीज के मामले में सचिन का नाम सबसे ऊपर आता है.

केन विलियमसन भी इस सूची में शामिल

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन भी इस अनचाहे रिकॉर्ड की सूची में शामिल हैं. विलियमसन अपने धैर्य और तकनीक के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन उनके करियर में भी कई ऐसे मौके आए जब वह शतक के करीब पहुंचकर अपना विकेट गंवा बैठे. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक विलियमसन 15 बार 90 से 99 रन के बीच आउट हुए हैं. इस आंकड़े के साथ वह सचिन से काफी पीछे हैं. हालांकि, एक बल्लेबाज के लिए 90 के दशक में इतनी बार आउट होना भी बताता है कि उसने अपने करियर में कितनी बार बड़ी पारियां खेलने की स्थिति बनाई.

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सचिन का करियर रिकॉर्ड रहा शानदार

नर्वस नाइंटीज का यह आंकड़ा सचिन के महान करियर की चमक को बिल्कुल कम नहीं करता. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हजारों रन बनाए और बल्लेबाजी के कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. टेस्ट और वनडे क्रिकेट में उनके बल्ले से निकली पारियां आज भी क्रिकेट फैंस के बीच याद की जाती हैं. लेकिन जिन 28 मौकों पर वह 90 के दशक में रुक गए, वे उनके करियर के उन पलों में शामिल हैं, जब शतक बेहद करीब होकर भी हाथ नहीं आया.

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