पाकिस्तान को घटिया टीम बताने पर बवाल, पूर्व क्रिकेटर ने किया पलटवार

लीड्स में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला मैच खेला जा रहा है, जहां पाक टीम बहुत बुरे हाल में है. उसकी पहली पारी महज 171 रनों पर सिमट गई थी. दूसरी ओर मैदान के बाहर भी जुबानी जंग छिड़ गई है. दरअसल स्टुअर्ट ब्रॉड ने विवादित बयान देकर पाकिस्तान को एक बेकार टीम बताया था. इस पर पूर्व क्रिकेटर सलमान बट्ट ने पलटवार करते हुए इंग्लैंड टीम पर निशाना साधा है.

सलमान बट्ट ने माना कि पाकिस्तान टीम का स्तर पिछले कुछ समय में गिरा है, लेकिन इंग्लैंड टीम भी कोई सूरमा नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया जाकर हर बार 0-5 से हारकर आ जाती है. बताते चलें कि पिछले 16 साल से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है. पिछले 16 साल में इंग्लैंड सिर्फ एक बार ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टेस्ट मैच में हरा पाया है.

स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्या कहा था

पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने पाकिस्तान-इंग्लैंड सीरीज के शुरू हुने से पहले कहा था कि, "पाकिस्तान एक बेकार टीम है, उनकी टीम अच्छी नहीं है. यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं कि इंग्लैंड यह सीरीज बेहद आसानी से 3-0 से जीत लेगी."

ब्रॉड का यह बयान पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान बट्ट को रास नहीं आया, जिन्होंने तीखे अंदाज में इंग्लैंड टीम पर निशाना साधा. सलमान बट्ट ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की टीम कमजोर है. पाकिस्तान अच्छी टीम नहीं है और अगर इंग्लैंड यह टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाती है, तो यह उनके लिए बहुत बड़ी नाकामी होगी."

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भड़क उठे सलमान बट्ट

पाकिस्तान के लिए 33 टेस्ट मैच खेल चुके सलमान बट्ट ने कहा, "स्टुअर्ट ब्रॉड ने पाकिस्तान को एक बेकार टीम बताया था. मैं मानता हूं कि पाक टीम इस समय अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रही है, लेकिन 'घटिया टीम' वाले कमेन्ट का क्या मतलब है. आपके पास एक अच्छी टीम है, लेकिन तब क्या होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं. आप हर बार 5-0 से हारकर आते हैं."

सलमान ने आगे कहा कि जब पाकिस्तान का गेंदबाजी अटैक बढ़िया हुआ करता था, तब इंग्लैंड के पास 120 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर्स हुआ करते थे. सलमान के अनुसार तब तो किसी ने नहीं कहा कि इंग्लैंड एक बेकार टीम थी.

सलमान बट्ट का कहना गलत नहीं है, क्योंकि पिछली 4 बार जब भी इंग्लैंड टीम टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गई है, तब इंग्लिश टीम बुरी तरह हारकर आई है.

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