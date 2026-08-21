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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबल्लेबाज या गेंदबाज, कोलंबो में किसका साथ देगी पिच? गॉल में स्पिनरों ने मचाया था भौकाल

बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलंबो में किसका साथ देगी पिच? गॉल में स्पिनरों ने मचाया था भौकाल

India vs Sri Lanka 2nd Test Pitch Report: भारत और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा. पहला टेस्ट टीम इंडिया 165 रनों से जीत गई थी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 21 Aug 2026 01:51 PM (IST)
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भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला गया था, जहां स्पिन गेंदबाजों ने बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था. मुकाबले में स्पिनरों ने कुल 26 विकेट चटकाए थे, लेकिन अब सबकी नजर कोलंबो पर जा टिकी है. दूसरा टेस्ट कोलंबो के एसएस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. रिपोर्ट अनुसार दूसरे टेस्ट में भी वैसी ही स्पिन-फ्रेंडली पिच देखने को मिल सकती है, जैसी गॉल में दिखी थी.

भारत और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से शुरू होना है. कोलंबो के जिस मैदान की बात हो रही है, वहां भारत 2008 के बाद कभी कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है. ऐसे में श्रीलंका होम एडवांटेज लेते हुए टीम इंडिया के लिए एक कठिन पिच तैयार करना चाहेगा.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल विचार किया जा रहा है कि पिच वैसी ही बनाई जाए, जैसी गॉल स्टेडियम में थी. श्रीलंकाई टीम कई सीनियर खिलाड़ियों के बिना खेल रही होगी, जिसमें दिनेश चांदीमल, कुसल मेंडिस और पथुम निसांका शामिल नहीं होंगे. अधिकारी ने बताया कि वे युवा बल्लेबाजों को भी अच्छा करने का चांस देना चाहते हैं.

इसी रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि पिच वैसी ही तैयार की जाएगी, जैसी टीम चाहेगी. बताते चलें कि श्रीलंका अब ज्यादा से ज्यादा सीरीज को ड्रॉ ही करवा सकती है. पहला मैच भारतीय टीम ने 165 रनों के अंतर से जीत लिया था.

कोलंबो में भारत-श्रीलंका - हेड टू हेड

कोलंबो के मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच 9 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें 3 मुकाबले भारत ने जीते हैं और श्रीलंका केवल 2 बार जीता है. दोनों के 4 मुकाबले ड्रॉ रहे. श्रीलंका टेस्ट में भारत के खिलाफ आखिरी बार 2008 में जीता था. यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि श्रीलंका इस मैदान पर अपने पिछले दोनों टेस्ट मैच बड़े अंतर से जीता है.

यह भी पढ़ें: दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया प्लेइंग XI का एलान, 3 साल बाद वापस आया स्टार खिलाड़ी

गॉल में स्पिनरों ने मचाया था भौकाल

पहले टेस्ट मैच में सभी 40 विकेट गिर गए थे, जिनमें से 10 विकेट तो अकेले मानव सुथार ने ही चटकाए थे. भारत और श्रीलंका के स्पिनरों ने उस मैच में कुल मिलाकर 26 विकेट चटकाए थे, जबकि गेंदबाज केवल 14 बल्लेबाजों को आउट कर पाए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 21 Aug 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
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