संजू सैमसन के ट्रेड की खबरों ने फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया है. सैमसन का IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना लगभग तय लग रहा है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि संजू सैमसन के बदले CSK रवींद्र जडेजा और सैम कर्रन के रूप में दो ऑलराउंडर खिलाड़ियों को RR के साथ ट्रेड कर सकती है. अगर यह ट्रेड सफल रहता है तो जडेजा 17 साल बाद RR टीम में वापसी कर रहे होंगे.

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीम के अधिकारियों ने रवींद्र जडेजा, संजू सैमसन और सैम कर्रन से भी इस संबंध में बात की है. डील लगभग पक्की लग रही है, लेकिन किसी भी फ्रैंचाइजी ने ट्रेड को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है.

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स यदि इस ट्रेड को ऑफिशियल करना चाहते हैं, तो उन्हें तीनों खिलाड़ियों के बारे में IPL की गर्वनिंग काउंसिल की जानकारी देनी होगी. ट्रेडिंग के नियमानुसार एक बार खिलाड़ियों की तरफ से लिखित सहमति मिलने के बाद फ्रैंचाइजी फाइनल एग्रीमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती हैं.

सैमसन और जडेजा लंबे समय से क्रमशः राजस्थान रॉयल्स और CSK से जुड़े रहे हैं. सैमसन ने राजस्थान टीम में 11 साल बिताए हैं, जबकि जडेजा 12 सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले हैं. सैमसन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो राजस्थान रॉयल्स टीम छोड़ना चाहते हैं.

जडेजा ने अपने विशाल IPL करियर में 254 मैच खेले हैं. वो सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में सिर्फ विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक से पीछे हैं. CSK के लिए उन्होंने 143 विकेट लिए हैं, जो सबसे ज्यादा हैं. उन्हें IPL 2022 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान भी बनाया गया था, लेकिन सीजन में टीम की खराब शुरुआत के बाद उन्होंने कप्तानी वापस धोनी के हाथों में सौंप दी थी.

