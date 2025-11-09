हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरवींद्र जडेजा और दूसरा कौन? संजू सैमसन के बदले CSK को देने होंगे 2 खिलाड़ी; ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट

रवींद्र जडेजा और दूसरा कौन? संजू सैमसन के बदले CSK को देने होंगे 2 खिलाड़ी; ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट

Sanju Samson Ravindra Jadeja Trade: संजू सैमसन के ट्रेड की खबरों ने फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया है. सैमसन के बदले चेन्नई टीम अपने 2 खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल्स टीम में भेज सकती है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Nov 2025 10:23 PM (IST)
Preferred Sources

संजू सैमसन के ट्रेड की खबरों ने फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया है. सैमसन का IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना लगभग तय लग रहा है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि संजू सैमसन के बदले CSK रवींद्र जडेजा और सैम कर्रन के रूप में दो ऑलराउंडर खिलाड़ियों को RR के साथ ट्रेड कर सकती है. अगर यह ट्रेड सफल रहता है तो जडेजा 17 साल बाद RR टीम में वापसी कर रहे होंगे.

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीम के अधिकारियों ने रवींद्र जडेजा, संजू सैमसन और सैम कर्रन से भी इस संबंध में बात की है. डील लगभग पक्की लग रही है, लेकिन किसी भी फ्रैंचाइजी ने ट्रेड को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है.

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स यदि इस ट्रेड को ऑफिशियल करना चाहते हैं, तो उन्हें तीनों खिलाड़ियों के बारे में IPL की गर्वनिंग काउंसिल की जानकारी देनी होगी. ट्रेडिंग के नियमानुसार एक बार खिलाड़ियों की तरफ से लिखित सहमति मिलने के बाद फ्रैंचाइजी फाइनल एग्रीमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती हैं.

सैमसन और जडेजा लंबे समय से क्रमशः राजस्थान रॉयल्स और CSK से जुड़े रहे हैं. सैमसन ने राजस्थान टीम में 11 साल बिताए हैं, जबकि जडेजा 12 सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले हैं. सैमसन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो राजस्थान रॉयल्स टीम छोड़ना चाहते हैं.

जडेजा ने अपने विशाल IPL करियर में 254 मैच खेले हैं. वो सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में सिर्फ विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक से पीछे हैं. CSK के लिए उन्होंने 143 विकेट लिए हैं, जो सबसे ज्यादा हैं. उन्हें IPL 2022 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान भी बनाया गया था, लेकिन सीजन में टीम की खराब शुरुआत के बाद उन्होंने कप्तानी वापस धोनी के हाथों में सौंप दी थी.

यह भी पढ़ें:

बुमराह से ज्यादा अहमियत रखता है ये भारतीय खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेटर की बात सुनकर चौंक जाएंगे आप

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 09 Nov 2025 10:17 PM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja Rajasthan Royals CSK SANJU SAMSON IPL 2026 Sanju Samson Trade
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Bihar Election 2025: Tejashwi को बर्थडे गिफ्ट में बिहार की जनता देगी सीएम की कुर्सी? NDA | RJD
Bihar Election: पूर्वी Champaran का रण... किसके पक्ष में जनता का 'प्रण'? | Motihari | NDA | RJD
Sandeep Chaudhary: Bihar में सीएम योगी यूपी की कर रहे हैं तैयारी? Bihar Election 2025 | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
शिक्षा
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
राजस्थान
अंता उपचुनाव: 'जिनके हाथों में नरेश मीणा खेल रहे वो इनके दुश्मन', अशोक गहलोत के बयान से मची हलचल
अंता उपचुनाव: 'जिनके हाथों में नरेश मीणा खेल रहे वो इनके दुश्मन', अशोक गहलोत के बयान से मची हलचल
जनरल नॉलेज
स्कूटी में क्यों लगाया जाता है बाइक से छोटा पहिया, क्या है इसकी वजह?
स्कूटी में क्यों लगाया जाता है बाइक से छोटा पहिया, क्या है इसकी वजह?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget