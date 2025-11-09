बुमराह से ज्यादा अहमियत रखता है ये भारतीय खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेटर की बात सुनकर चौंक जाएंगे आप

बुमराह से ज्यादा अहमियत रखता है ये भारतीय खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेटर की बात सुनकर चौंक जाएंगे आप
जसप्रीत बुमराह मौजूदा दौर में विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक कहे जाते हैं. मगर भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने वरुण चक्रवर्ती को बुमराह से भी अधिक अहमियत दी है.
जसप्रीत बुमराह मौजूदा दौर में विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक कहे जाते हैं. उनकी लाइन और लेंथ में सटीकता उन्हें तीनों फॉर्मेट में एक घातक गेंदबाज सिद्ध करती है. भारत के पूर्व क्रिकेटर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने दावा किया है कि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अब टीम इंडिया में बुमराह से भी अधिक अहमियत रखते हैं. चक्रवर्ती हाल ही में संपन्न हुई भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे.
स्टार स्पोर्ट्स के एक शो पर चर्चा के दौरान सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने कहा, "आंकड़े बताते हैं कि वरुण चक्रवर्ती क्यों दुनिया में नंबर-1 टी20 गेंदबाज हैं. वो इस समय बुमराह से भी अधिक अहमियत रखते हैं. जब भी पावरप्ले में ज्यादा रन बन रहे हों, या फिर 18वें ओवर में बॉलिंग करनी हो. वरुण आपके काम के गेंदबाज हैं."
34 वर्षीय वरुण चक्रवर्ती वाकई में टी20 मैचों में बेहद प्रभावी गेंदबाज साबित हुए हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव अक्सर उन्हें पावरप्ले में लेकर आते हैं और अहम मौकों पर विकेट भी लेते रहे हैं.
2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट
वरुण चक्रवर्ती साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. इस साल अब तक उन्होंने 14 पारियों में 26 विकेट चटकाए हैं. आंकड़े बताते हैं कि वो प्रत्येक मैच में लगभग 2 विकेट ले रहे हैं. साल 2024 में टीम इंडिया में वापसी के बाद वरुण 23 मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 43 विकेट लिए हैं.
टी20 में दुनिया के नंबर-वन गेंदबाज
भारतीय टीम में वापसी के बाद निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने का उन्हें तोहफा भी मिला है. वो कुछ हफ्तों पहले ही टी20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज बने हैं. सुब्रमण्यम बद्रीनाथ का कहना है कि वरुण चक्रवर्ती 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं.
