हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटट्रॉफी के लिए करना होगा इंतजार, इतने देशों के क्रिकेट बोर्ड करेंगे 'माथापच्ची'; होश उड़ा देगा ताजा अपडेट

ट्रॉफी के लिए करना होगा इंतजार, इतने देशों के क्रिकेट बोर्ड करेंगे 'माथापच्ची'; होश उड़ा देगा ताजा अपडेट

Asia Cup Trophy: भारत को एशिया कप विजेता बने दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन ट्रॉफी पर विवाद अभी भी जारी है. ताजा रिपोर्ट अनुसार इस मामले को लेकर 5 क्रिकेट बोर्ड जल्द मीटिंग कर सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Sep 2025 07:11 PM (IST)
Preferred Sources

भारत को एशिया कप विजेता बने दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन ट्रॉफी पर विवाद अभी भी जारी है. अब क्रिकबज ने खुलासा किया है कि ट्रॉफी विवाद अभी लंबा चलने वाला है, इसलिए भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल मिलने में और देरी संभव है. यह भी खुलासा हुआ है कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस विवाद को सुलझाने के लिए एक मीटिंग रख सकते हैं. 30 सितंबर को दुबई में ACC सदस्यों की मीटिंग (ACC Meeting) हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि 5 देशों के क्रिकेट बोर्ड इस मसले पर मिलकर फैसला लेंगे.

28 सितंबर की तारीख थी, भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था. टीम इंडिया एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती थी. ACC के चेयरमैन होने के नाते मोहसिन नकवी को सभी एशियाई बोर्ड्स के प्रति निष्पक्ष भाव रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसका उल्टा किया. टीम इंडिया की मांग को ठुकराते हुए वो ट्रॉफी लेकर होटल चले गए थे.

ये 5 बोर्ड लेंगे फैसला

अब भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड्स के सदस्य इस मसले पर मीटिंग करेंगे. यह बताते चलें कि BCCI पहले ही साफ कर चुका है कि वो मोहसिन नकवी की शिकायत ICC में करवा सकता है.

30 सितंबर को हुई एशियाई क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता मोहसिन नकवी ने की. इस मीटिंग में BCCI के वाइस प्रेसिडेंट भारत के प्रतिनिधि रहे. इस मीटिंग में 2 अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई. पहला ये कि ACC का वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, और दूसरा यह कि अगले ACC इवेंट्स का शेड्यूल कैसा रहेगा. अगले एसीसी इवेंट्स पर इस मीटिंग पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है.

यह भी पढ़ें:

बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में हुई वापसी, PCB ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए किया टीम का एलान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 30 Sep 2025 06:58 PM (IST)
Tags :
PCB BCCI Asia Cup News Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राफेल, तेजस से लेकर सुखोई तक, IAF के बेड़े में होंगे 1000 से ज्यादा फाइटर जेट, प्लान सुनकर उड़ जाएगी PAK-चीन की नींद
राफेल, तेजस से लेकर सुखोई तक, IAF के बेड़े में होंगे 1000 से ज्यादा फाइटर जेट, प्लान सुनकर उड़ जाएगी PAK-चीन की नींद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
दुर्गा पूजा में पहुंची प्रियंका चोपड़ा का दिखा एथनिक अवतार, मांग में सिंदूर किया फ्लॉन्ट
दुर्गा पूजा में पहुंची प्रियंका चोपड़ा का दिखा एथनिक अवतार, मांग में सिंदूर किया फ्लॉन्ट
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राफेल, तेजस से लेकर सुखोई तक, IAF के बेड़े में होंगे 1000 से ज्यादा फाइटर जेट, प्लान सुनकर उड़ जाएगी PAK-चीन की नींद
राफेल, तेजस से लेकर सुखोई तक, IAF के बेड़े में होंगे 1000 से ज्यादा फाइटर जेट, प्लान सुनकर उड़ जाएगी PAK-चीन की नींद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
दुर्गा पूजा में पहुंची प्रियंका चोपड़ा का दिखा एथनिक अवतार, मांग में सिंदूर किया फ्लॉन्ट
दुर्गा पूजा में पहुंची प्रियंका चोपड़ा का दिखा एथनिक अवतार, मांग में सिंदूर किया फ्लॉन्ट
क्रिकेट
बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में हुई वापसी, PCB ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए किया टीम का एलान
बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में हुई वापसी, PCB ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए किया टीम का एलान
शिक्षा
स्टेट बैंक का चेयरमैन या RBI गवर्नर...किसे मिलती है ज्यादा सैलरी?
स्टेट बैंक का चेयरमैन या RBI गवर्नर...किसे मिलती है ज्यादा सैलरी?
ट्रेंडिंग
मैदान में राफेल को लेकर विवादित इशारे कर रहा था पाकिस्तानी! पुलिस ने घसीटकर बाहर फेंका- वीडियो वायरल
मैदान में राफेल को लेकर विवादित इशारे कर रहा था पाकिस्तानी! पुलिस ने घसीटकर बाहर फेंका- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं शिकायत, नोट कर लें ये एड्रेस और ई-मेल
राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं शिकायत, नोट कर लें ये एड्रेस और ई-मेल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget