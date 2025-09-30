भारत को एशिया कप विजेता बने दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन ट्रॉफी पर विवाद अभी भी जारी है. अब क्रिकबज ने खुलासा किया है कि ट्रॉफी विवाद अभी लंबा चलने वाला है, इसलिए भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल मिलने में और देरी संभव है. यह भी खुलासा हुआ है कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस विवाद को सुलझाने के लिए एक मीटिंग रख सकते हैं. 30 सितंबर को दुबई में ACC सदस्यों की मीटिंग (ACC Meeting) हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि 5 देशों के क्रिकेट बोर्ड इस मसले पर मिलकर फैसला लेंगे.

28 सितंबर की तारीख थी, भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था. टीम इंडिया एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती थी. ACC के चेयरमैन होने के नाते मोहसिन नकवी को सभी एशियाई बोर्ड्स के प्रति निष्पक्ष भाव रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसका उल्टा किया. टीम इंडिया की मांग को ठुकराते हुए वो ट्रॉफी लेकर होटल चले गए थे.

ये 5 बोर्ड लेंगे फैसला

अब भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड्स के सदस्य इस मसले पर मीटिंग करेंगे. यह बताते चलें कि BCCI पहले ही साफ कर चुका है कि वो मोहसिन नकवी की शिकायत ICC में करवा सकता है.

30 सितंबर को हुई एशियाई क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता मोहसिन नकवी ने की. इस मीटिंग में BCCI के वाइस प्रेसिडेंट भारत के प्रतिनिधि रहे. इस मीटिंग में 2 अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई. पहला ये कि ACC का वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, और दूसरा यह कि अगले ACC इवेंट्स का शेड्यूल कैसा रहेगा. अगले एसीसी इवेंट्स पर इस मीटिंग पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है.

