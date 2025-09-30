बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में हुई वापसी, PCB ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए किया टीम का एलान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबाबर आजम की पाकिस्तान टीम में हुई वापसी, PCB ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए किया टीम का एलान

Pakistan Team Announce For South Africa Test Series: PCB ने 12 अक्टूबर से खेली जाने वाली इस सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम का एलान किया है.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 30 Sep 2025 06:29 PM (IST)
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का एलान कर दिया है. पीसीबी ने इस सीरीज के लिए 18  सदस्यीय टीम की घोषणा की है. पूर्व कप्तान व स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की टीम में वापसी हुई है. ये सीरीज 12 अक्टूबर से खेली जाएगी, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र की हिस्सा है.

बाबर और रिजवान की वापसी

बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एशिया कप टीम में जगह नहीं मिली थी, लेकिन अब शान मसूद की कप्तानी में इन अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है. बाबर की वापसी से पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को मजबूती मिली है. एशिया कप से बाहर बैठने वाले मोहम्मद रिजवान इस सीरीज में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. प्रमुख गेंदबाज शाहीन अफरीदी, हसन अली और अबरार अहमद भी टीम में शामिल हैं. इमाम-उल-हक और अब्दुल्ला शफीक के पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है, जबकि सऊद शकील और सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी को मजबूती देंगे. 

3 नए चेहरों को भी टीम में किया गया शामिल

पाकिस्तान की इस टीम में अनुभवी और नए चेहरों का मिश्रण है. तीन नए खिलाड़ियों में बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी, कलाई के स्पिनर फैसल अकरम और विकेटकीपर बल्लेबाज रोहेल नजीर के पास डेब्यू का मौका होगा. पाकिस्तानी खिलाड़ी हेड कोच अजहर महमूद और एनसीए के कोचों के मार्गदर्शन में 8 अक्टूबर तक ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे. हाल ही में संपन्न एसीसी पुरुष टी20 एशिया कप में भाग लेने वाले क्रिकेटर 4 अक्टूबर को कैंप में शामिल होंगे.

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की टीमें 12-16 अक्टूबर के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेलेंगी, जिसके बाद 20-24 अक्टूबर के बीच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है.

दोनों देश 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगे, जबकि 4-8 अक्टूबर के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. अभी टी20 और वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान नहीं हुआ है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम- शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्लाह शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमाम-उल-हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नोमान अली, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 30 Sep 2025 06:29 PM (IST)
PCB Shan Masood Babar Azam Cricket News
