हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND-W vs PAK-W: बारिश में न धुल जाए भारत-पाकिस्तान मैच, जानिए कैसा है आज कोलंबो में मौसम का हाल

IND-W vs PAK-W: बारिश में न धुल जाए भारत-पाकिस्तान मैच, जानिए कैसा है आज कोलंबो में मौसम का हाल

IND-W vs PAK-W, Women's World Cup 2025: आज महिला विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच आर प्रेमदासा स्टेडियम में मैच है. इस मुकाबले में बारिश होने की संभावना है. जानिए मौसम का हाल और पिच रिपोर्ट.

By : शिवम | Updated at : 05 Oct 2025 01:32 PM (IST)
Preferred Sources

आज महिला विश्व कप 2025 का छठा मुकाबला भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महीला क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि इस मुकाबले में बारिश की संभावना बनी हुई है, इस लिहाज से आज टॉस महत्वपूर्ण हो जाएगा. जानिए मौसम और पिच रिपोर्ट.

अंक तालिका में दोनों टीमों की स्थिति की बात करें तो हरमनप्रीत कौर एंड टीम चौथे नंबर पर है. टीम ने इससे पहले एकमात्र मैच में श्रीलंका को हराया था, लेकिन भारतीय टीम का नेट रन रेट इंग्लैंड और बांग्लादेश से कम है. पाकिस्तान अपने पिछले मैच में बांग्लादेश से हारकर आ रही है. फातिमा सना की कप्तानी वाली पाक टीम अंक तालिका में छठे नंबर पर है. अगर आज टीम इंडिया जीती तो अंक तालिका में पहले नंबर पर आ जाएगी.

आज कैसा रहेगा कोलंबो का मौसम?

कोलंबो में आज बारिश होने की संभावना है. टॉस के समय (2:30) बारिश होने की संभावना 20 प्रतिशत है. 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने की संभावना है. पूरे मैच के दौरान बादल छाए रह सकते हैं और बारिश की संभावना भी पूरे मैच के दौरान बनी रहेगी.

आर प्रेमदासा स्टेडियम पिच रिपोर्ट

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. स्विंग और सीम देखने को मिलेगा, जो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा. बारिश के कारण नमी हुई तो इसका गेंदबाजों को अतिरिक्त फायदा मिल सकता है. आज एक लो स्कोर मुकाबले की उम्मीद है. टॉस जीतकर यहां पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही रहेगा.

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तानी महिला हेड टू हेड (वनडे में)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच 11 मैच खेले गए हैं, सभी मैच टीम इंडिया ने ही जीते हैं. 20 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ जब पाकिस्तान महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को हराया हो.

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तानी महिला मैच कितने बजे से शुरू होगा?

भारत के समयनुसार मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा. टॉस 2:30 बजे होगा.

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तानी महिला मैच कहां खेला जाएगा?

आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (श्रीलंका).

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तानी महिला मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का ब्रॉडकास्ट पार्टनर है. स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर लाइव मैच देख सकते हैं.

किस ऐप पर भारतीय महिला बनाम पाकिस्तानी महिला मैच लाइव आएगा?

जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारतीय महिला बनाम पाकिस्तानी महिला मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 05 Oct 2025 01:32 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Women's World Cup IND W Vs PAK W R Premadasa Stadium Fatima Sana IND VS PAK HARMANPREET KAUR ICC Women's ODI World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Elon Musk Controversy: 'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
पंजाब
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Elon Musk Controversy: 'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
पंजाब
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
फैशन
नए लुक में ऐसे पहनें पुरानी साड़ियां, करवाचौथ पर बचेंगे पति के पैसे तो आप पर लुटाएंगे प्यार
नए लुक में ऐसे पहनें पुरानी साड़ियां, करवाचौथ पर बचेंगे पति के पैसे तो आप पर लुटाएंगे प्यार
ट्रेंडिंग
मुझे क्यों तोड़ा? ऑटो रिक्शा पर अचानक टूट पड़े सड़क पर लड़ते सांड, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
मुझे क्यों तोड़ा? ऑटो रिक्शा पर अचानक टूट पड़े सड़क पर लड़ते सांड, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget