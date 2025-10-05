आज महिला विश्व कप 2025 का छठा मुकाबला भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महीला क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि इस मुकाबले में बारिश की संभावना बनी हुई है, इस लिहाज से आज टॉस महत्वपूर्ण हो जाएगा. जानिए मौसम और पिच रिपोर्ट.

अंक तालिका में दोनों टीमों की स्थिति की बात करें तो हरमनप्रीत कौर एंड टीम चौथे नंबर पर है. टीम ने इससे पहले एकमात्र मैच में श्रीलंका को हराया था, लेकिन भारतीय टीम का नेट रन रेट इंग्लैंड और बांग्लादेश से कम है. पाकिस्तान अपने पिछले मैच में बांग्लादेश से हारकर आ रही है. फातिमा सना की कप्तानी वाली पाक टीम अंक तालिका में छठे नंबर पर है. अगर आज टीम इंडिया जीती तो अंक तालिका में पहले नंबर पर आ जाएगी.

आज कैसा रहेगा कोलंबो का मौसम?

कोलंबो में आज बारिश होने की संभावना है. टॉस के समय (2:30) बारिश होने की संभावना 20 प्रतिशत है. 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने की संभावना है. पूरे मैच के दौरान बादल छाए रह सकते हैं और बारिश की संभावना भी पूरे मैच के दौरान बनी रहेगी.

आर प्रेमदासा स्टेडियम पिच रिपोर्ट

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. स्विंग और सीम देखने को मिलेगा, जो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा. बारिश के कारण नमी हुई तो इसका गेंदबाजों को अतिरिक्त फायदा मिल सकता है. आज एक लो स्कोर मुकाबले की उम्मीद है. टॉस जीतकर यहां पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही रहेगा.

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तानी महिला हेड टू हेड (वनडे में)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच 11 मैच खेले गए हैं, सभी मैच टीम इंडिया ने ही जीते हैं. 20 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ जब पाकिस्तान महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को हराया हो.

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तानी महिला मैच कितने बजे से शुरू होगा?

भारत के समयनुसार मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा. टॉस 2:30 बजे होगा.

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तानी महिला मैच कहां खेला जाएगा?

आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (श्रीलंका).

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तानी महिला मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का ब्रॉडकास्ट पार्टनर है. स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर लाइव मैच देख सकते हैं.

किस ऐप पर भारतीय महिला बनाम पाकिस्तानी महिला मैच लाइव आएगा?

जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारतीय महिला बनाम पाकिस्तानी महिला मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.