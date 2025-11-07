हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एशिया कप ट्रॉफी पर BCCI का बड़ा कदम, ICC मीटिंग में उठाया मुद्दा; जानें क्या फैसला आया

एशिया कप ट्रॉफी पर BCCI का बड़ा कदम, ICC मीटिंग में उठाया मुद्दा; जानें क्या फैसला आया

ICC Meeting Asia Cup Trophy: एशिया कप ट्रॉफी विवाद को खत्म करने की दिशा में BCCI ने बड़ा कदम उठाया है. 7 नवंबर को हुई बैठक में आईसीसी की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Nov 2025 11:17 PM (IST)
एशिया कप ट्रॉफी विवाद को खत्म करने की दिशा में BCCI ने बड़ा कदम उठाया है. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार 7 नवंबर को दुबई में हुई ICC की बैठक (ICC Meeting Today) में एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा उठाया. इस मामले का समाधान निकालने हेतु एक समिति का गठन किया गया है, जिससे भारतीय टीम को जल्द से जल्द ट्रॉफी मिल सके.

मीटिंग में उठा एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा

एनडीटीवी के मुताबिक आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई ने एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा उठाया. आईसीसी बोर्ड के सभी सदस्यों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान, दोनों क्रिकेट जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और मैत्रीपूर्ण तरीके से इस समस्या का हल निकालें. एशिया कप विवाद को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा. चूंकि इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य एशिया कप ट्रॉफी नहीं था, इसलिए इस विषय पर ज्यादा देर चर्चा नहीं हुई.

भारतीय टीम ने 28 सितंबर को एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता था. मगर फाइनल मैच के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. मगर टीम इंडिया को ट्रॉफी देने के बजाय नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे. उसके बाद से ही एशिया कप ट्रॉफी दुबई स्थित ACC के ऑफिस में बंद है.

ICC मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला

आईसीसी की इस मीटिंग में 2029 में होने वाले महिला वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया. 2025 के वर्ल्ड कप में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था, लेकिन चार साल बाद होने वाले विश्व कप में कुल 10 टीम भाग लेंगी. बताते चलें कि 2025 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार ODI वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी.

'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Nov 2025 11:17 PM (IST)
Icc Meeting BCCI Asia Cup Trophy
विश्व
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
बॉलीवुड
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
क्रिकेट
IND vs AUS: अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास; जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
वोट प्रतिशत बढ़ने की क्या है 'इनसाइड' स्टोरी?
भोजपुरी स्टार का मेला...चंपारण में होगा खेला?
