एशिया कप ट्रॉफी पर BCCI का बड़ा कदम, ICC मीटिंग में उठाया मुद्दा; जानें क्या फैसला आया

एशिया कप ट्रॉफी पर BCCI का बड़ा कदम, ICC मीटिंग में उठाया मुद्दा; जानें क्या फैसला आया
ICC Meeting Asia Cup Trophy: एशिया कप ट्रॉफी विवाद को खत्म करने की दिशा में BCCI ने बड़ा कदम उठाया है. 7 नवंबर को हुई बैठक में आईसीसी की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया.
एशिया कप ट्रॉफी विवाद को खत्म करने की दिशा में BCCI ने बड़ा कदम उठाया है. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार 7 नवंबर को दुबई में हुई ICC की बैठक (ICC Meeting Today) में एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा उठाया. इस मामले का समाधान निकालने हेतु एक समिति का गठन किया गया है, जिससे भारतीय टीम को जल्द से जल्द ट्रॉफी मिल सके.
मीटिंग में उठा एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा
एनडीटीवी के मुताबिक आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई ने एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा उठाया. आईसीसी बोर्ड के सभी सदस्यों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान, दोनों क्रिकेट जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और मैत्रीपूर्ण तरीके से इस समस्या का हल निकालें. एशिया कप विवाद को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा. चूंकि इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य एशिया कप ट्रॉफी नहीं था, इसलिए इस विषय पर ज्यादा देर चर्चा नहीं हुई.
भारतीय टीम ने 28 सितंबर को एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता था. मगर फाइनल मैच के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. मगर टीम इंडिया को ट्रॉफी देने के बजाय नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे. उसके बाद से ही एशिया कप ट्रॉफी दुबई स्थित ACC के ऑफिस में बंद है.
ICC मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला
आईसीसी की इस मीटिंग में 2029 में होने वाले महिला वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया. 2025 के वर्ल्ड कप में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था, लेकिन चार साल बाद होने वाले विश्व कप में कुल 10 टीम भाग लेंगी. बताते चलें कि 2025 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार ODI वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी.
