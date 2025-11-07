'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बताया कि अनुष्का शर्मा से शादी के बाद विराट कोहली में काफी बदलाव आए हैं. विराट और अनुष्का ने दिसंबर, 2017 में शादी की थी और अभी उनके दो बच्चे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो विराट अब अनुष्का और अपने बच्चों के साथ लंदन में रहते हैं.

इनसाइडस्पोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर विराट कोहली के शादी के बाद के प्रभाव पर बात की. उन्होंने एक प्रशंसक के सवाल का जवाब दिया कि पिछले कुछ वर्षों में विराट कैसे बदल गए हैं? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कैफ ने बताया कि कोहली अपनी शादी के बाद काफी शांत हो गए, साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज से जुड़ी एक घटना को भी याद किया.

कैफ ने कहा, "विराट कोहली अब थोड़े शांत हो गए हैं. वह एक पिता हैं, शादी से पहले और शादी के बाद उनके व्यवहार में बहुत अंतर आ गया है. जब मैं उन्हें अब खेलते हुए देखता हूं. मैं उनसे पंजाब किंग्स के खिलाफ एक आईपीएल मैच के दौरान मिला था, शायद उन्होंने अर्धशतक लगाकर मैच जिताया था. पिच सीमिंग थी, हमारी अच्छी बातचीत हुई. वह बहुत शांत थे. उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने शुरुआत में रबाडा पर आक्रमण नहीं किया होता, तो वह मुझे खेलने नहीं देते."

विराट कोहली टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वह अब सिर्फ ओडीआई में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के शुरूआती 2 मैचों में वह 'डक' आउट हुए थे. हालांकि तीसरे टी20 में उन्होंने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी. अब वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे, जो 30 नवंबर से शुरू होगी.

37 वर्षीय विराट कोहली को फैंस 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने देखना चाहते हैं, लेकिन उनका खेलना या नहीं खेलना उनके फॉर्म पर निर्भर करेगा. कोहली को लेकर खबर है कि वह अपने परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो गए हैं, हालांकि एबीपी इसकी पुष्टि नहीं करता है. कोहली और अनुष्का के 2 बच्चे हैं, वामिका कोहली और अकाय कोहली.