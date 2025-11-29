गौतम गंभीर का कोचिंग करियर एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 0-2 की हार के बाद गंभीर आलोचनाओं में घिर गए हैं. टीम के अंदर उनकी नीतियां पहले ही बहुचर्चित विषय रही हैं, लेकिन अब खबर है कि गौतम गंभीर द्वारा मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों से BCCI अधिकारी खुश नहीं हैं. गंभीर को अभी उच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है, तो गंभीर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट अनुसार कोलकाता टेस्ट के बाद गौतम गंभीर द्वारा पिच को लेकर दिए बयान को अनावश्यक माना गया है. रिपोर्ट अनुसार बीसीसीआई अधिकारी गंभीर के सार्वजनिक बयानों के लहजे से नाखुश हैं. टीम का प्रदर्शन पहले ही खराब रहा है, लेकिन गंभीर के स्पष्ट बयानों के कारण मैदान के बाहर भी ड्रामा शुरू हो गया है.

बताया जा रहा है कि अब गौतम गंभीर के पास खुद को साबित करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है. BCCI के अंदर कुछ लोग खासतौर पर टेस्ट मैचों के प्रदर्शन से नाखुश हैं. गंभीर के अंडर भारतीय टीम एक से अधिक घरेलू टेस्ट सीरीज हार चुकी है.

गंभीर की हो रही आलोचनाओं का मुख्य केंद्र उनके द्वारा टीम में लाए गए ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं. इन ऑलराउंडर खिलाड़ियों के कारण कई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज टीम में नहीं हैं. दूसरी ओर व्हाइट बॉल फॉर्मेट में टीम इंडिया का बढ़िया प्रदर्शन भी एक ऐसा कारण है, जिसकी वजह से BCCI का गंभीर पर भरोसा अब भी कायम है. मगर गंभीर को सुनिश्चित करना होगा कि टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर परचम लहराए.

यह भी पढ़ें:

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे में बारिश बनेगी विलेन? जानें मैच के दौरान कैसा रहेगा रांची का मौसम