IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे में बारिश बनेगी विलेन? जानें मैच के दौरान कैसा रहेगा रांची का मौसम

IND vs SA 1st ODI Weather: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज कल से शुरू हो रही है. पहला वनडे मैच रांची में खेला जाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Nov 2025 05:46 PM (IST)
दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को 2-0 से हराकर आ रही है. अब बारी है तीन मैचों की ODI सीरीज की, जो 30 नवंबर से शुरू हो रही है. कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका अब तक सिर्फ एक बार वनडे मैचों में आमने-सामने आए हैं, उस मुकाबले में भारतीय टीम 7 विकेट से विजयी रही थी. खैर हार-जीत खेल का हिस्सा हैं, इसी बीच जान लीजिए कि कल पहले वनडे मैच के दौरान रांची का मौसम कैसा रहने वाला है.

कैसा रहेगा मौसम का हाल?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे मैच के दौरान मौसम खुशनुमा रह सकता है. 30 नवंबर को रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे. हालांकि मैच के दौरान बारिश ना आने के आसार हैं. 9 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल सकती हैं. चूंकि मैच डे-नाइट होगा, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुन सकती है, क्योंकि दूसरी पारी में ड्यू एक्स फैक्टर साबित हो सकती है, जिससे बाद में गेंदबाजी करना कठिन हो जाएगा.

कैसी रहेगी पिच?

रांची के मैदान में नई गेंद तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रहती है. मगर जैसे-जैसे पिच और गेंद पुरानी होती है, वैसे-वैसे स्पिनर्स को मदद मिलने लगती है. वहीं रात के समय खेल परिस्थितियों पर निर्भर करता है. रात के समय ड्यू नहीं पड़ती है, तो स्पिन गेंदबाज हावी होने लगते हैं, लेकिन पहले वनडे मैच के दौरान ड्यू आने की पूरी संभावना है. ऐसे में चेज करते समय शॉट्स लगाने में आसानी होती है.

भारतीय पिचों पर आज तक भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 32 ODI मैच खेले गए हैं, जिनमें 18 बार टीम इंडिया और 14 बार दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 29 Nov 2025 05:46 PM (IST)
Tags :
IND Vs SA 1st ODI  India Vs South Africa Ranchi Weather IND VS SA
