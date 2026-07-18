BCCI ने अचानक किया टीम इंडिया में बदलाव, तीसरे ODI से पहले स्टार ऑलराउंडर की एंट्री
BCCI Announce Washington Sundar Replacement: बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के लिए वाशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट का एलान कर दिया है.
इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के लिए भारतीय स्क्वाड में बदलाव हुआ है. BCCI ने घोषणा कर बताया कि तीसरे वनडे के लिए चोटिल वाशिंगटन सुंदर की जगह हर्ष दुबे को टीम इंडिया में शामिल किया गया है. सुंदर को दूसरे वनडे मैच के दौरान चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा था. हालांकि सुंदर की चोट कितनी गंभीर है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं दी है.
हर्ष दुबे बाएं हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करते हैं और इसी साल अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने अब तक 2 वनडे मैचों में 4 विकेट चटकाए हैं.
भारत का अपडेटेड स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, हर्ष दुबे
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) July 18, 2026
Harsh Dubey added to #TeamIndia's ODI squad as a replacement for injured Washington Sundar.
More Details 🔽 | #ENGvINDhttps://t.co/Y6LgzTJAyS
इतिहास रचने को तैयार भारत
भारतीय टीम जब 19 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर उतरेगी तो 22 साल से चले आ रहे हार के सूखे का अंत करना चाहेगी. दरअसल भारतीय टीम को वनडे में लॉर्ड्स मैदान पर आखिरी जीत साल 2004 में मिली थी. इस मुकाबले में रोहित शर्मा से बढ़िया पारी की उम्मीद होगी, जो पिछली 8 वनडे पारियों में सिर्फ एक फिफ्टी लगा पाए हैं.
दूसरी ओर विराट कोहली वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ एक फिफ्टी दूर हैं. विराट ने अब तक वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ चौदह बार पचास या उससे अधिक स्कोर किया है, जबकि कुमार संगाकारा ने 15 बार ऐसा किया था.
यह भी पढ़ें:
मोहम्मद सिराज के समर्थन में आए आकाश चोपड़ा, अजीत अगरकर पर बुरी तरह भड़के; जानें क्या कहा
तीसरे वनडे में लॉर्ड्स पर टूटेंगे 3 बहुत बड़े रिकॉर्ड, विराट और रोहित दोनों रचेंगे इतिहास