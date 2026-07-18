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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद सिराज के समर्थन में आए आकाश चोपड़ा, अजीत अगरकर पर बुरी तरह भड़के; जानें क्या कहा

मोहम्मद सिराज के समर्थन में आए आकाश चोपड़ा, अजीत अगरकर पर बुरी तरह भड़के; जानें क्या कहा

Aakash Chopra on Mohammed Siraj: भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने सेलेक्टर्स और टीम इंडिया मैनेजमेंट पर निशाना साधा है. उन्होंने मोहम्मद सिराज की वापसी को लेकर आवाज उठाई.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 05:35 PM (IST)
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2027 एकदिवसीय वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट तैयारियां शुरू कर चुका है. युवाओं को लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन टीम के सबसे प्रभावी तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद सिराज वनडे टीम से बाहर हैं. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने सिराज की वनडे टीम में गैरमौजूदगी को लेकर टीम मैनेजमेंट और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर से स्पष्टता मांगी है.

आकाश चोपड़ा का कहना है कि मोहम्मद सिराज को चुपचाप टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. टी20 टीम से वो पहले ही बाहर हैं और वनडे से यह कहकर बाहर कर दिया गया कि वो पुरानी गेंद से अधिक प्रभावशाली नहीं हैं.

चयनकर्ताओं को दिखाया आईना

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर सेलेक्टर्स को आईना दिखाते हुए कहा, "उन्हें वनडे टीम से यह कहकर बाहर कर दिया गया कि वो पुरानी गेंद से ज्यादा प्रभावशाली नहीं हैं. वो टी20 क्रिकेट से बाहर थे, लेकिन वर्ल्ड कप में खेले. मगर वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उन्होंने 3 विकेट ले डाले थे. उस दिन उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच वाला परफॉरमेंस दिया और अब वो वनडे टीम में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं."

मोहम्मद सिराज आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में कोई वनडे मैच खेले थे. उसके बाद उन्हें अफगानिस्तान और फिर इंग्लैंड सीरीज में भी नजरअंदाज किया गया. चोपड़ा ने उम्मीद जताई कि आने वाली सीरीज में सिराज को मौका मिलना चाहिए.

चैंपियंस ट्रॉफी से भी हुए थे बाहर

जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय स्क्वाड का एलान हुआ था, तब टीम में मोहम्मद सिराज का नाम शामिल नहीं था. उन्हें बाहर किया जाना वाकई एक चौंकाने वाला फैसला रहा. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिराज एक समय दुनिया के नंबर-1 ODI बॉलर हुआ करते थे, लेकिन अब लगता है वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं में शामिल नहीं हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 18 Jul 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Aakash Chopra Mohammed Siraj
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