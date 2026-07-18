वर्ल्ड कप के चैंपियन को मिलेगी बंपर प्राइज मनी, रकम जान आपके उड़ जाएंगे होश

फीफा वर्ल्ड काप 2026 का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार 20 जुलाई की रात 12:30 बजे शुरू होगा. यह वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार है जब अर्जेंटीना और स्पेन की टीम फाइनल में भिड़ रही होंगी. 39 वर्षीय लियोनेल मेसी और 19 साल के लामीन यमाल की टक्कर इस खिताबी भिड़ंत को यादगार बना रही होगी.

फुटबॉल दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला खेल है, इसलिए जाहिर है फीफा वर्ल्ड कप में खूब सारा पैसा दांव पर लगा होता है. क्या आप जानते हैं कि फीफा ने 2026 वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड 871 मिलियन डॉलर्स का प्राइज पूल रखा था. वहीं चैंपियन को 400 करोड़ भारतीय रुपयों से भी ज्यादा रकम इनाम के तौर पर मिलेगी.

83,866 करोड़ का प्राइज पूल

फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए 871 मिलियन डॉलर्स का प्राइज पूल सेट किया था. यह रकम करीब 83,866 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर है. इस बार टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 की गई थी और पहले की तुलना में प्राइज पूल में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई थी.

चैंपियन पर बरसेगा पैसा

वर्ल्ड काप 2026 का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. फाइनल जीतने वाली टीम को 50 मिलियन डॉलर मिलेंगे, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 481 करोड़ रुपये के बराबर है. वहीं उपविजेता टीम को 33 मिलियन डॉलर मिलेंगे. तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 29 मिलियन डॉलर और चौथे स्थान वाली टीम को 27 मिलियन डॉलर की रकम मिलेगी.

चैंपियन - 481 करोड़ रुपये

उपविजेता - 317 करोड़ रुपये

तीसरा स्थान - 279 करोड़ रुपये

चौथा स्थान - 259 करोड़ रुपये

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कोई नहीं लौटेगा खाली हाथ

बताते चलें कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सभी 48 टीमों को तैयारी के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की रकम मिली थी. वर्ल्ड कप में खेलने वाली हर एक टीम को कम से कम 10 मिलियन डॉलर जरूर मिलेंगे, जो करीब 96.2 करोड़ रुपये के बराबर है.

जो टीम क्वार्टरफाइनल में पहुंची, लेकिन सेमीफाइनल में नहीं जा पाईं, उन प्रत्येक चार टीमों को 19 मिलियन डॉलर की रकम मिलेगी. वहीं नौवें से 16वें स्थान पर रहने वाली प्रत्येक टीम को 15 मिलियन डॉलर, 17वें से 32वें स्थान वाली हर एक टीम को 11 मिलियन डॉलर और जो टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाईं, उन्हें भी 10 मिलियन डॉलर मिलेंगे. इनमें वे 2.5 मिलियन डॉलर शामिल नहीं हैं, जो तैयारी के लिए टीमों को मिले थे.

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