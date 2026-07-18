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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतीसरे वनडे में लॉर्ड्स पर टूटेंगे 3 बहुत बड़े रिकॉर्ड, विराट और रोहित दोनों रचेंगे इतिहास

तीसरे वनडे में लॉर्ड्स पर टूटेंगे 3 बहुत बड़े रिकॉर्ड, विराट और रोहित दोनों रचेंगे इतिहास

IND vs ENG 3rd ODI Records: भारत और इंग्लैंड का तीसरा वनडे मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. इस मैच में चार बहुत बड़े रिकॉर्ड टूट सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 04:42 PM (IST)
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भारत और इंग्लैंड की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. लॉर्ड्स मैदान पर भारतीय टीम साल 2004 के बाद कभी वनडे मैच में इंग्लैंड को नहीं हरा पाया है. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ऐसा कर सकती है.

विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी. वहीं दूसरे वनडे में जो रूट अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 62वां शतक लगाने से चूक गए थे. यहां जान लीजिए लॉर्ड्स पर खेले जाने वाले तीसरे वनडे में कौन से 4 बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त हो सकते हैं.

लॉर्ड्स वनडे में टूट सकते हैं 4 बड़े रिकॉर्ड

सबसे तेज 15,000 ODI रन- वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 15,000 रन का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 377 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था. विराट कोहली 301 पारियों में 14867 रन बना चुके हैं. लॉर्ड्स वनडे में 133 रन बनाते ही विराट कोहली सबसे तेज 15 हजार वनडे रन का रिकॉर्ड बना देंगे.

भारत के लिए सबसे तेज 10 वनडे शतक- शुभमन गिल अपने वनडे करियर की 65 पारियों में 9 शतक लगा चुके हैं. वो 66वीं पारी में 10वीं सेंचुरी लगा सकते हैं. भारत के लिए सबसे तेज 10 वनडे सेंचुरी का रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है, जिन्होंने 76 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था.

लॉर्ड्स पर जो रूट रचेंगे इतिहास- वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने लॉर्ड्स मैदान पर 500 से अधिक रन बनाए हैं. मार्कस ट्रेसकॉथिक, विव रिचर्ड्स, इयोन मॉर्गन और एलेक स्टीवर्ट ने ऐसा किया था. तीसरे वनडे में 34 रन बनाते ही जो रूट लॉर्ड्स मैदान पर 500+ वनडे रन वाले क्लब में शामिल हो जाएंगे.

इंग्लैंड में 1500 रन- वनडे क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड की धरती पर किसी ओवरसीज बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है. तीसरे वनडे में 35 रन बनाते ही रोहित शर्मा ऐसे पहले ओवरसीज बल्लेबाज बन जाएंगे, जिन्होंने इंग्लैंड की धरती पर 1500 या उससे अधिक रन बनाए हों.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 18 Jul 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
IND Vs ENG 3rd ODI VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS ENG
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