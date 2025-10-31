टी20 इंटरनेशनल में सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज, लिस्ट में अभिषेक शर्मा किस नंबर पर

Highest Career Strike Rate In T20Is: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार, 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया. वहीं भारतीय टीम 18.4 ओवर में 125 रनों पर ऑल-आउट हो गई. इस पारी में स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में 37 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें उनका 183.78 का तूफानी स्ट्राइक रेट रहा. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि टी20 इंटरनेशनल में सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन हैं?

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज

1. अभिषेक शर्मा (भारत)

भारतीय टीम के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. अभिषेक ने अब तक 26 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनका 194.09 का बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है.

2. साहिल चौहान (एस्टोनिया)

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान दूसरे नंबर पर हैं. साहिल ने 22 टी20 मुकाबलों में 184.23 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं.

3. केरॉन जे स्टैग्नो (जिब्राल्टर)

जिब्राल्टर के बल्लेबाज केरॉन जे स्टैग्नो टी20 इंटरनेशनल में सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. स्टैग्नो ने अब तक 25 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनका 177.29 का स्ट्राइक रेट रहा है.

4. फैसल खान (सऊदी अरब)

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सऊदी अरब के बल्लेबाज फैसल खान चौथे नंबर पर हैं. फैसल ने 61 टी20 मुकाबलों में 173.43 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं.

5. करणबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)

ऑस्ट्रिया के बल्लेबाज करणबीर सिंह टी20 इंटरनेशनल में सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. करणबीर ने अब तक 41 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनका 169.22 का स्ट्राइक रेट रहा है.