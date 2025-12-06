ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का दूसरा टेस्ट ब्रिस्बेन के द गाबा स्टेडियम में खेला जा रहा है. पिंक बॉल से खेला जा रहा ये डे नाईट टेस्ट है, जिसमें तीन दिन का खेल खत्म हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत पकड़ बना रखी है. दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 134 रन बना लिए हैं. टीम अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 43 रन पीछे है.

तीसरे दिन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से हुई थी, एलेक्स कैरी (46) और माइकल नेसर (15) ने पारी को 378/6 से आगे बढ़ाया. नेसर सिर्फ 1 रन जोड़ पाए और 16 रन बनाकर बेन स्टोक्स की गेंद पर आउट हुए. कैरी ने अपना अर्धशतक पूरा किया, उन्होंने 69 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 63 रन बनाए.

मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास

तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने गेंदबाजी में तो कमाल किया ही था, उन्होंने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया. मिचेल स्टार्क ने 141 गेंदों का सामना करते हुए 13 चौकों की मदद से 77 रन बनाए. वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में दूसरे प्लेयर बने, जिन्होंने 200 विकेट के साथ 1000 रन भी पूरे किए. उनसे पहले पैट कमिंस ऐसा कर चुके हैं.

स्टार्क को ब्रायडन कार्स ने आउट किया. इसके बाद विल जैक्स ने ब्रेंडन डोगेट (13) के रूप में ऑस्ट्रेलियाई पारी को समाप्त किया. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 511 रन बनाकर 177 रनों की बढ़त हासिल की.

इंग्लैंड के लिए आज गस एटकिंसन, बेन स्टोक्स, ब्रायडन कार्स और विल जैक्स ने 1-1 विकेट लिया. ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों (जेक वेदराल्ड, लबुशेन, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क) ने पहली पारी में अर्धशतक जड़ा.

दूसरी पारी में भी इंग्लैंड का मिडिल आर्डर फ्लॉप

इंग्लैंड की दूसरी पारी में जैक क्रॉली और बेन डकेट ने पहले विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी की, डकेट 15 रन बनाकर स्कॉट बोलैंड की गेंद पर बोल्ड हुए. इसके बाद क्रॉली और ओली पोप के बीच 42 रनों की साझेदारी हुई. पोप (26) को माइकल नेसेर ने आउट किया. पहली पारी में शतक लगाने वाले जो रुट (15) दूसरी पारी में फ्लॉप रहे, उन्हें मिचेल स्टार्क ने अपना शिकार बनाया.

इसके बाद हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ भी 4 ओवरों के अंतराल में पवेलियन लौट गए. ब्रूक (15) को बोलैंड ने और स्मिथ (4) को मिचेल स्टार्क ने आउट किया. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 134 रन बनाए हैं, अभी भी इंग्लैंड 43 रन पीछे हैं. 98 प्रतिशत संभावना है कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी.