एशिया कप 2025 की चैंपियन टीम को ट्रॉफी नहीं मिली, सूर्यकुमार यादव एंड प्लेयर्स ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेशन किया. दरअसल पाकिस्तान को फाइनल में हराने के बाद टीम इंडिया नहीं चाहती थी कि एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी उन्हें ट्रॉफी सौंपे. नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ भी हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी. चलिए 10 पॉइंट्स में सझते हैं कि रविवार रात दुबई स्टेडियम में क्या कुछ हुआ.

1. भारत ने रात के करीब 12 बजे (भारत के समयनुसार) एशिया कप 2025 का खिताब जीता, रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट लगाया. इसके बाद अवार्ड वितरण समारोह करीब सवा घंटे की देरी से शुरू हुआ. क्योंकि टीम इंडिया मना कर रही थी कि वह मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे.

2. अवार्ड वितरण समारोह शुरू होने से पहले एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी एक तरफ खड़े थे, भारतीय प्लेयर्स 15 गज के अंदर थे. उन्होंने अपनी जगह से हटने से मना किया और समारोह में देरी होती गई.

3. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने पहले ही फैसला कर लिया था कि अगर हम जीते तो विनिंग ट्रॉफी या कोई दूसरा अवार्ड भी मोहसिन नकवी या किसी पाकिस्तानी अधिकारी से नहीं लेंगे. नकवी जैसे ही स्टेज पर आए, स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाने शुरू कर दिए.

4. नकवी को स्टेज पर ही सूचना दी गई कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी या कोई पुरुस्कार राशि नहीं लेगी, जबरजस्ती करने पर आधिकारिक विरोध दर्ज किया जाएगा. नकवी ने थोड़ा इंतजार किया, फिर आयोजकों में से एक आया और ट्रॉफी अपने साथ लेकर चला गया.

5. मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान टीम 1 घंटे बाद तक भी ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई थी. सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी अकेले खड़े रहे. जब पाकिस्तान टीम आई तो भारतीय फैंस ने इंडिया-इंडिया के नारे लगाए.

6. भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया तो मोहसिन नकवी एशिया कप 2025 ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए. चैंपियन टीम से हक छीनने पर बीसीसीआई काफी नाराज है, नवंबर में होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड इसके खिलाफ नाराजगी जताएगा. मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी लिए फोटोशूट कराए.

7. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने भारतीय टीम के फैसले को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि टीम उससे ट्रॉफी नहीं लेगी, जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हो. बता दें कि नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं.

8. सूर्यकुमार यादव ने इसको लेकर कहा, "पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई हो. लेकिन मेरे लिए मेरे साथी प्लेयर्स और सहयोगी स्टाफ के लोग ही असली ट्रॉफी है."

9. मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने ऐलान किया कि एशिया कप 2025 के सभी मैचों की फीस वह भारतीय सशस्त्र बलों को डोनेट कर रहे हैं. भारतीय खिलाड़ियों को प्रत्येक टी20 मैच के 4 लाख रूपये मिलते हैं, यानी इस संस्करण में 7 मैच के सूर्या को 28 लाख रूपये मिलेंगे.

10. एशिया कप 2025 के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुने गए अभिषेक शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिए बिना उनकी बेइज्जती की. उन्होंने कहा, " मेरे पास एक योजना थी, चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज या कोई प्रीमियर तेज गेंदबाज, मेरे दिमाग में यह बात थी कि मुझे पहली गेंद से अटैकिंग क्रिकेट खेलना है. प्रीमियर तेज गेंदबाज से उनका इशारा शाहीन की तरफ था.