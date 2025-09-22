Asia Cup 2025: हारिस रउफ का 6-0 इशारा, फाइटर जेट गिरने की एक्टिंग से भड़के फैंस, सिखाया सबक
IND vs PAK Asia Cup 2025: पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रउफ भारत के खिलाफ मैच के दौरान बॉउंड्री पर कभी 6-0 का इशारा कर रहे थे, कभी प्लेन उड़ाकर उसे गिराने की एक्टिंग कर रहे थे.
रविवार को भारत के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकतों से उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही थी. हारिस रउफ ने भी सारी हदें पार कर दी. फैंस उन्हें देखकर कोहली-कोहली चिल्ला रहे थे, इसके जवाब में रउफ ने जो किया वो शर्मनाक है. वह हाथों से प्लेन उड़ाने, फिर गिराने का इशारा कर रहे थे. उंगलियों से 6-0, 6-0 का इशारा कर रहे थे. सोशल मीडिया पर रउफ की इस हरकत को लोगों ने शर्मनाक बताया.
भारत-पाकिस्तान के बीच 6-0 क्या है?
इसे पाकिस्तान का सपना, या मनगढ़ंत कहानी कहना गलत नहीं होगा. दरससल पाकिस्तान की सेना ने अपने लोगों से ये झूठा कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए, जबकि पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ. इस झूठ का उपयोग पाकिस्तान के खिलाड़ी खुद को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं. पिछली बार जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, हालांकि उन्होंने कोई गलत बात या बदतमीजी नहीं की थी. लेकिन उससे बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शर्मनाक हरकतें की. साहिबजादा फरहान ने भी गन सेलिब्रेशन किया, जो उनकी नफरती सोच को दर्शाता है.
Indians chanting KOHLI KOHLI after seeing Haris Rauf 🤣🤣🤣#INDvPAK #AsiaCup2025 pic.twitter.com/zL7cRbopQM— Vinesh Prabhu (@vlp1994) September 21, 2025
Abhishek Sharma abused Haris Rauf over 6-0 comment.— LUCIFER 🇲🇫 (@KohliHood) September 21, 2025
Now he is showing him who is the real father proud of you Abhishek 🔥pic.twitter.com/sVu2RGSK7e
हारिस रउफ की कड़ी आलोचना
पाकिस्तान के लिए सबसे किफायती हारिस रउफ ही रहे, जिन्होंने 4 ओवरों के स्पेल में 26 रन देकर 2 विकेट लिए. गेंदबाजी के दौरान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने भी उन्हें सबक सिखाया, दोनों उनसे भिड़ गए. बॉउंड्री पर की गई उनकी हरकतों के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा.
पाकिस्तान के खिलाड़ी मैच से पहले अभ्यास में भी 6-0 चिल्ला-चिल्लाकर भारतीय पत्रकारों को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. इस दिन मोहसिन नकवी भी पाकिस्तान की टीम से मिले थे.
Idiot of Haris Rauf to be posturing 6-0 on the field to Indian fans, that only looks good when you’re winning not when you’re getting smashed, stop embarrassing yourself & rest of the country— Osama. (@ashaqeens) September 21, 2025
Harris Rauf was instigating Indian fans during the India vs Pakistan match He was gesturing with his hands that planes have crashed.— Sports Corner (@SportsCorner_IN) September 22, 2025
This disgusting and incompetent player was also chanting 6-0 during practice sessions.
Average terrorist mindset#indvspak2025 pic.twitter.com/aOYWkP3rHx
भारत ने 6 विकेट से जीता मैच
हारिस रउफ, साहिबजादा फरहान और अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ध्यान सिर्फ इन्ही हरकतों पर रहा और भारतीय खिलाड़ी इस मैच को जीत गए. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 171 रन बनाए थे, लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की. अभिषेक ने 74 और गिल ने 47 रन बनाए, दोनों ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की.
इस जीत के साथ भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 सुपर-4 की अंक तालिका में टॉप पर आ गई. पाकिस्तान चौथे नंबर पर है. बांग्लादेश दूसरे और श्रीलंका तीसरे स्थान पर है.
