ओडिशा में 9 सीटर चार्टर्ड प्लेन क्रैश, पायलट समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल, कैसे हुआ भीषण हादसा?

ओडिशा से शनिवार की दोपहर भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा इंडिया वन एयर का 9 सीटर प्लेन अचानक लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर है. प्लेन राउरकेला के रघुनाथपल्ली इलाके में जल्दा ए ब्लॉक के पास क्रैश हुआ.

शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में छह लोग घायल हुए हैं. राहत की बात है कि बड़ा हादसा होने से टल गया. प्लेन में सवार सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, इंडिया वन एयरलाइंस के विमान ने दोपहर करीब 1.30 बजे काटीबंधा कंसारा के पास एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग की. बताया जा रहा है कि चार यात्रियों और दो पायलटों को ले जा रहे सिंगल-इंजन वाले इस विमान में करीब चार से पांच किलोमीटर उड़ने के बाद तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण पायलट को विमान की क्रैश-लैंडिंग करानी पड़ी.

#WATCH | Odisha, Rourkela: A small private plane crashed at Kansar, Rourkela, in Sundargarh District, with people trapped inside. Upon receiving the information, fire units from Rourkela Fire Station and Panposh Fire Station were rushed to the scene for rescue efforts.



मौके पर पहुंची फायर डिपार्टमेंट की टीम के मुताबिक, सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला के कंसार में एक छोटा प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें लोग अंदर फंस गए. जानकारी मिलते ही, राउरकेला फायर स्टेशन और पानपोश फायर स्टेशन से फायर यूनिट बचाव के लिए मौके पर पहुंचीं. जहां घायलों का रेस्क्यू किया गया.

सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में रेफर किया गया

घटना के बाद, घायलों को बचाया गया और इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया. दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. यह घटना तब हुई जब विमान राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था.

🚨✈️ #Rourkela | A charter flight of IndiaOne Air made a crash landing near Jalda, Rourkela.



➡️6 onboard (4 passengers + 2 crew) — all safely evacuated to hospital.⁰➡️Police, Fire & local authorities are at the spot.

➡️Flight VT-102 was scheduled…

हादसा कैसे हुआ?

दरअसल, चार्टर्ड विमान राउरकेला एयरपोर्ट पर उतरने से पहले करीब 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर जालदा इलाके के पास नीचे आ गया. पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन विमान तेजी से नीचे आकर क्रैश हो गया. दोपहर 1 बजे विमान को राउरकेला में लैंड करना था. उससे पहले ही हादसा हो गया.

हादसे की तस्वीरें भी सामने आई है. इसमें साफ नजर आ रहा है कि विमान का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, विंग्स भी टूटे हुए नजर आ रहे हैं. विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर VT-KSS है. हालांकि, इस हादसे में किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है.