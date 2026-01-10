हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानदौसा में 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद, ट्रक में बोरों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, 1 गिरफ्तार

दौसा में 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद, ट्रक में बोरों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, 1 गिरफ्तार

Dausa Crime News: राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और दौसा जिले की पुलिस ने मिलकर की शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है. मुखबिर की सटीक सूचना के बाद तलाशी ली गई थी.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 10 Jan 2026 04:07 PM (IST)
राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है. शराब के कार्टून ट्रक में चावल के बोरों के नीचे छुपा कर रखे गए थे. बरामद हुई शराब की कीमत तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपए बताई जा रही है. राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और दौसा जिले की पुलिस ने मिलकर की ये कार्रवाई की है. मुखबिर की सटीक सूचना पर एक्शन लिया गया. पुलिस ने शराब तस्करी के इस मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के मुताबिक ट्रक में 415 बोरी चावल रखे गए थे. चावल की बोरियों के नीचे से रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टैग और मैकडॉवेल्स ब्रांड की 1071 कार्टून शराब बरामद की गई है.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक की तलाशी में शराब बरामद

पुलिस के प्रवक्ता ने शनिवार (10 जनवरी) को बताया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के एडीजी दिनेश एम एन के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई. एजीटीएफ और दौसा सदर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी ली गई, जिसके बाद शराब का यह जखीरा बरामद किया गया. इस ट्रक में 415 चावल के कट्टे लदे थे और नीचे पंजाब मार्का शराब छिपाई हुई थी.

सिरसा से भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी शराब

हरियाणा के सिरसा से भरकर यह शराब गुजरात ले जाई जा रही थी. पुलिस ने तस्करी के मास्टरमाइंड बाड़मेर के रहने वाले दिनेश जाट को गिरफ्तार किया है. उसके पास से साठ हजार रुपए भी बरामद किए गए हैं. एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एडीजी दिनेश एमएन के सुपरविजन में हुई कार्रवाई में पुलिस ने शराब तस्करी कर ले जा रहे ट्रक को भी जब्त कर लिया है. 

इससे पहले बाड़मेर पुलिस ने 3 जनवरी 2026 को अवैध ड्रग व्यापार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रीको एरिया में छापेमारी की थी. इस दौरान 12,645 प्रतिबंधित टैबलेट जब्त कीं, जिनमें 1,329 कॉम्बीपैक किट और 6,645 टैबलेट शामिल हैं. प्लास्टिक की बोरी में छिपाकर ये प्रतिबंधित सामान बरामद किए गए थे.

 

Published at : 10 Jan 2026 03:33 PM (IST)
और पढ़ें
