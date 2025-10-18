हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'बाहर कुछ भी..., रोहित-विराट से मेरे रिश्ते में...,' ODI कप्तान शुभमन गिल का हैरान करने वाला बयान

'बाहर कुछ भी..., रोहित-विराट से मेरे रिश्ते में...,' ODI कप्तान शुभमन गिल का हैरान करने वाला बयान

Shubman Gill on Rohit sharma and Virat kohli: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से शुभमन गिल अपनी कप्तानी की शुरुआत करेंगे. इससे पहले गिल ने रोहित और विराट पर बड़ा बयान दिया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 03:11 PM (IST)
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार, 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज से ही शुभमन गिल का वनडे में बतौर कप्तान डेब्यू होगा. पहले वनडे के आगाज से पहले नए कप्तान शुभमन गिल ने पूर्व कप्तान व सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली से रिश्ते पर बड़ा बयान दिया है. 

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से शुभमन गिल के रिश्ते खराब हो गए हैं. दोनों दिग्गज नए कप्तान से बात भी नहीं कर रहे हैं. इसे लेकर गिल ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से उनके रिश्ते पहले की तरह मजबूत हैं और मैच के दौरान परेशानी में होने पर वह इन दोनों दिग्गजों से सलाह लेने में हिचकिचायेंगे नहीं. 

स्वान नदी के किनारे प्रेस कांफ्रेंस में शुभमन गिल ने कहा, "बाहर भले ही कुछ भी बातें चल रही हों, लेकिन रोहित शर्मा से मेरे रिश्ते नहीं बदले हैं. जब भी मुझे मदद की जरूरत होती है, वह हमेशा उपलब्ध होते हैं. चाहे वह पिच के बारे में पता करना हो या कुछ भी. मैं उनसे जाकर पूछता हूं कि आपको क्या लगता है. अगर आप कप्तान होते तो क्या करते. विराट भाई और रोहित भाई से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और वे सलाह देने से हिचकिचाते नहीं हैं."

26 साल के शुभमन गिल को पता है कि इन दोनों धुरंधरों की जगह लेना मुश्किल है और उन्हें दोनों पूर्व कप्तानों से काफी सहयोग की जरूरत होगी. उन्होंने कहा, "मैंने विराट भाई और रोहित भाई से टीम को आगे ले जाने के बारे में काफी बात की है. वह किस तरह से टीम को आगे ले जाना चाहते थे और इस अनुभव और सबक से हमें काफी मदद मिलेगी. माही भाई ( एमएस धोनी), विराट भाई और रोहित भाई ने जो विरासत बनाई है, इतना अनुभव और सीख है. उनका अनुभव और कौशल टीम के लिये बहुत बड़ा है."

उन्होंने आगे कहा, जब मैं छोटा था तो ये मेरे आदर्श थे और जिस तरह से वे खेलते थे और जो रनों की भूख थी, मैं उससे काफी प्रेरित होता था. ऐसी टीम की कप्तानी करना मेरे लिये गर्व की बात है, जिसमें महान खिलाड़ी हैं. जब भी मैं परेशानी में रहूंगा तो उनसे सलाह लेने में पीछे नहीं हटूंगा. मैंने उनकी कप्तानी में खेलते हुए काफी कुछ सीखा है. मैं उसी तरह का कप्तान बनना चाहता हूं, जिसमें मेरे सारे खिलाड़ी सुरक्षित महसूस करें और संवाद स्पष्ट हो. इन दोनों ने करीब 20 साल तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. उनके अनुभव की कोई तुलना नहीं है. उन्होंने दुनिया भर में रन बनाये हैं.

Published at : 18 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Embed widget