वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...

वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...

Gautam Gambhir on Delhi Pitch: दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पांचवें दिन शिकस्त दी. भारत की जीत के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर सवाल उठाए. जानें उन्होंने क्या कुछ कहा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 04:41 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट में मेहमान वेस्टइंडीज को 7 विकेट से शिकस्त दी. भारत ने पांचवें दिन यह मैच जीता. टीम इंडिया की जीत के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर सवाल उठाए. गंभीर ने दिल्ली की पिच को लेकर निराशा जताई. 

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीतने के बाद कहा, "मेरा मानना है कि हमें यहां एक बेहतर पिच मिल सकती थी. हमें पांचवें दिन मैच का रिजल्ट मिला, लेकिन मुझे लगता है कि बल्ले का किनारा लेने के बाद गेंद विकेटकीपर या स्लिप के क्षेत्ररक्षकों तक पहुंचनी चाहिये थी."

गंभीर ने बुमराह और सिराज के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "मैं जानता हूं कि हम स्पिनरों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन जब आपके पास दो शानदार तेज गेंदबाज हों तो आप चाहते हैं कि वे मैच में अहम योगदान दें."

आमतौर पर दिल्ली में पिच स्पिनर्स के लिए मददगार रहती है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ यहां रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को कोई मदद नहीं मिली. स्पिनरों की धीमी गेंदों को बल्लेबाज आसानी से बैकफुट पर खेल रहे थे. गंभीर ने कहा, "पिच में थोड़ी गति और उछाल होनी चाहिए. लेकिन यहां की पिच में ऐसा कुछ भी नहीं था, यह निराशाजनक है." उन्होंने आगे कहा, "हम भविष्य में बेहतर पिचों का इस्तेमाल कर सकते है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को बचाये रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है."

भारत ने 5वें दिन 7 विकेट से जीता दिल्ली टेस्ट

गौरतलब है कि दिल्ली की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हुई. टीम इंडिया ने पहली पारी 518 रनों पर घोषित की. इसके बाद कुलदीप यादव ने पंजा खोला और वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 रन ही बना सकी. भारत ने फॉलोऑन दिया. इसके बाद वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बना डाले और भारत को 121 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे टीम इंडिया ने पांचवें दिन पहले सेशन में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

Published at : 14 Oct 2025 04:41 PM (IST)
Ind Vs Wi 2nd Test India Vs West Indies GAUTAM GAMBHIR Delhi Pitch
Embed widget