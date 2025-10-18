हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे क्रिकेट मैच; इस सीरीज का कर दिया बहिष्कार

अफगानिस्तान का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे क्रिकेट मैच; इस सीरीज का कर दिया बहिष्कार

Afghanistan refuses to play tri-series in Pakistan: अफगानिस्तान को 17 नवंबर से पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलनी थी, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका को हिस्सा लेना था.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 04:40 PM (IST)
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने से साफ मना कर दिया है. उधर कप्तान राशिद खान ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में अब ना खेलने के संकेत दिए हैं. दरअसल, अफगानिस्तान ने पक्तिका में तीन अफगानी क्रिकेटरों की हत्या के बाद पाकिस्तान की भागीदारी वाली आगामी त्रिकोणीय टी20 सीरीज से नाम वापस ले लिया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में ट्राई सीरीज खेली जानी थी, जो टी20 फॉर्मेट में होती. तीनों देशों के लिए इसे अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था. 

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तल्ख बयान में कहा कि अपने खिलाड़ियों कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून की शहादत से वह काफी दुखी हैं, जिनकी पकतीका प्रांत के अरगुन जिले में पांच अन्य के साथ हत्या कर दी गई थी जब वे प्रांत की राजधानी शराना से एक दोस्ताना मैच खेलकर लौट रहे थे. इस घटना में सात अन्य भी घायल हुए हैं.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा, "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्तिका प्रांत के अरगुन जिले में अपने बहादुर क्रिकेटरों की शहादत पर दुख व्यक्त करता है. पाकिस्तानी शासन ने एक कायरतापूर्ण हमले में उन्हें निशाना बनाया. अफगानिस्तान के खेल जगत, खिलाड़ियों और क्रिकेट परिवार के लिये यह बड़ी क्षति है. पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और इस घटना की जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के आखिर में पाकिस्तान में होने वाली त्रिकोणीय टी20 सीरीज से नाम वापस लेने का फैसला किया है."

कई रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत के अरगुन और बरमाल जिलों में हवाई हमले किये हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संघर्षविराम भी खत्म हो गया है. 

स्टार स्पिनर राशिद खान ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों में नागरिकों की मौत से वह काफी दुखी हैं. उन्होंने एक्स पर एक बयान में लिखा, नागरिक ठिकानों पर हमला करना अनैतिक और बर्बर है. यह अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी कार्रवाई मानवाधिकार का हनन है और इस पर ध्यान जाना चाहिये. मासूमों की मौतों को देखते हुए मैं पाकिस्तान के साथ आगामी सीरीज नहीं खेलने के एसीबी के फैसले के साथ हूं. कठिन समय में अपने वतन के लोगों के साथ हूं. हमारे देश की गरिमा से बढ़कर कुछ नहीं है.

पूर्व कप्तान गुलबदीन नायब ने कहा, पक्तिका के अरगुन में कायरतापूर्ण सैन्य हमले से हम दुखी हैं जिसमें कई मासूम नागरिकों और क्रिकेटरों की जानें गई हैं. पाकिस्तानी सेना की यह क्रूर कार्रवाई हमारे लोगों, हमारे गौरव और आजादी पर हमला है, लेकिन इससे अफगान जज्बा नहीं टूटेगा.

हरफनमौला समीउल्लाह शिनवारी ने कहा, पक्तिका के अरगुन जिले में हमारे बहादुर खिलाड़ियों की शहादत की खबर से दुखी हूं जिन पर दोस्ताना क्रिकेट मैच के बाद पाकिस्तानी सैन्य शासन ने हमला किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, यह सिर्फ पक्तिका ही नहीं बल्कि पूरे देश और क्रिकेट समुदाय के लिये दुखद है. मैं पीड़ितों के परिवारों, पक्तिका के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. हम उनकी यादों और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे.

Published at : 18 Oct 2025 04:40 PM (IST)
