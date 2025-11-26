इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए

Former U19 Batter Aadarsh Singh Hit Double Century: उत्तर प्रदेश के विस्फोटक ओपनर आदर्श सिंह ने दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने ये शानदार पारी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेंस अंडर-23 स्टेट ए ट्रॉफी एलिट के क्वार्टर फाइनल 2 मुकाबले में खेली है. आदर्श ने मुंबई के खिलाफ नाबाद 223 रनों की पारी खेली, इस पारी की बदौलत उत्तर प्रदेश ने मुंबई के सामने 453/5 का विशाल स्कोर बनाया.

सिर्फ 26 गेंद में 100 से 200 पर पहुंचे थे आदर्श

आदर्श सिंह भारत के लिए 2024 में अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. इस युवा बल्लेबाज ने 138 गेंदों में नाबाद 223 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 18 छक्के और 14 चौके लगे. उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत तूफानी अंदाज में नहीं की और अपना अर्धशतक 67 गेंदों पर बनाया और अपना शतक 103 गेंदों पर पूरा किया. इसके बाद युवा सलामी बल्लेबाज आदर्श को अपना दोहरा शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 26 गेंदें लगीं.

आदर्श और स्वास्तिक ने की शतकीय साझेदारी

युवा बल्लेबाज आदर्श सिंह और स्वास्तिक चिकारा ने 16.2 ओवर में 113 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. स्वास्तिक ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंद पर 73 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए. चिकारा को अथर्व भोंसले ने आउट किया और बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश के कप्तान समीर रिजवी को 20 गेंदों 12 रन पर आउट किया. वहीं अली जफीर मोहसिन ने 3 छक्के की मदद से 31 रन बनाए. इसके बाद जैद पाटनकर ने रितिराज शर्मा (17 गेंदों में 7 रन) और रितिक वत्स (14 गेंदों में 19 रन) को आउट किया.

आदर्श का अंडर-19 वर्ल्ड कप में कैसा था प्रदर्शन?

आदर्श सिंह ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के सात पारियों में 34 की औसत से 238 रन बनाए, जिनमें दो अर्धशतक शामिल थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 77 गेंदों पर 47 रन बनाए. हालांकि, फाइनल में भारत को 79 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. आदर्श फाइनल में भारत के शीर्ष स्कोरर थे.