हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए

इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए

भारत के लिए 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने वाले आदर्श सिंह ने तूफानी दोहरा शतक लगा दिया है. उन्होंने ये कारनामा उत्तर प्रदेश के लिए मेंस अंडर-23 स्टेट ए ट्रॉफी एलीट के क्वार्टर फाइनल 2 में किया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Nov 2025 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

Former U19 Batter Aadarsh Singh Hit Double Century: उत्तर प्रदेश के विस्फोटक ओपनर आदर्श सिंह ने दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने ये शानदार पारी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेंस अंडर-23 स्टेट ए ट्रॉफी एलिट के क्वार्टर फाइनल 2 मुकाबले में खेली है. आदर्श ने मुंबई के खिलाफ नाबाद 223 रनों की पारी खेली, इस पारी की बदौलत उत्तर प्रदेश ने मुंबई के सामने 453/5 का विशाल स्कोर बनाया.

सिर्फ 26 गेंद में 100 से 200 पर पहुंचे थे आदर्श 

आदर्श सिंह भारत के लिए 2024 में अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. इस युवा बल्लेबाज ने 138 गेंदों में नाबाद 223 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 18 छक्के और 14 चौके लगे. उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत तूफानी अंदाज में नहीं की और अपना अर्धशतक 67 गेंदों पर बनाया और अपना शतक 103 गेंदों पर पूरा किया. इसके बाद युवा सलामी बल्लेबाज आदर्श को अपना दोहरा शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 26 गेंदें लगीं.  

आदर्श और स्वास्तिक ने की शतकीय साझेदारी 

युवा बल्लेबाज आदर्श सिंह और स्वास्तिक चिकारा ने 16.2 ओवर में 113 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. स्वास्तिक ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंद पर 73 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए. चिकारा को अथर्व भोंसले ने आउट किया और बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश के कप्तान समीर रिजवी को 20 गेंदों 12 रन पर आउट किया. वहीं अली जफीर मोहसिन ने 3 छक्के की मदद से 31 रन बनाए. इसके बाद जैद पाटनकर ने रितिराज शर्मा (17 गेंदों में 7 रन) और रितिक वत्स (14 गेंदों में 19 रन) को आउट किया.

आदर्श का अंडर-19 वर्ल्ड कप में कैसा था प्रदर्शन? 

आदर्श सिंह ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के सात पारियों में 34 की औसत से 238 रन बनाए, जिनमें दो अर्धशतक शामिल थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 77 गेंदों पर 47 रन बनाए. हालांकि, फाइनल में भारत को 79 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. आदर्श फाइनल में भारत के शीर्ष स्कोरर थे.

Published at : 26 Nov 2025 07:58 AM (IST)
Tags :
Swastik Chikara U19 WORLD CUP CRICKET Aadarsh Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
बॉलीवुड
Mastiii 4 BO Day 5: धीमी रफ्तार के बावजूद ‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
इंडिया
Shashi Tharoor: 'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Ram Mandir Dhwajarohan: 'धर्म ध्वज' लहराया, विपक्ष क्यों बौखलाया?| PM Modi |CM Yogi |Chitra Tripathi
Ram Mandir Dhwajarohan: तेरा मंदिर vs मेरा मंदिर..तकरार कैसी?योगी के राम बनाम अखिलेश के महादेव!
Sandeep Chaudhary: डॉक्टरी की पढ़ाई...छिड़ी मजहब पर लड़ाई! VD Medical College Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
बॉलीवुड
Mastiii 4 BO Day 5: धीमी रफ्तार के बावजूद ‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
इंडिया
Shashi Tharoor: 'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
आईपीएल
IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट
IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
कनाडा में किस तरह बन सकते हैं डॉक्टर? यहां जान लें पूरा क्राइटेरिया
कनाडा में किस तरह बन सकते हैं डॉक्टर? यहां जान लें पूरा क्राइटेरिया
ट्रेंडिंग
कंजूस पत्नी को पति ने नहीं बताई लॉटरी जीतने की बात! छुप छुपकर उड़ाता रहे पैसे- यूजर्स ने ले लिए मजे
कंजूस पत्नी को पति ने नहीं बताई लॉटरी जीतने की बात! छुप छुपकर उड़ाता रहे पैसे- यूजर्स ने ले लिए मजे
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget