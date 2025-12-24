केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक पोस्ट को लेकर थैंक्यू कहा है. अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए राहुल गांधी का आभार जताया है. राहुल गांधी ने देश में बढ़ रहीं नौकरियों को लेकर एक सकारात्मक पोस्ट शेयर किया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी सरकार में मंत्री वैष्णव राहुल गांधी का आभार क्यों जता रहे हैं?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेता विपक्ष की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, 'धन्यवाद राहुल गांधी, श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की सफलता को स्वीकार करने के लिए. जैसा कि आपने कहा है, हम अपने पीएम के विजन को लागू करके एक प्रोड्यूसर इकॉनोमी बन रहे हैं.'





राहुल गांधी ने पोस्ट में क्या लिखा था?

दरअसल राहुल गांधी कर्नाटक का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत में भारत की ग्रोथ और नौकरियां देने की बात कही. इसी को लेकर अश्विनी वैष्णव ने नेता विपक्ष का आभार जता दिया. राहुल गांधी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'सिर्फ 8-9 महीनों में 30 हजार स्टाफ को नौकरी दी गई. यह भारत में अबतक का सबसे तेज फैक्ट्री रैंप अप है. यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है. यह बदलाव लाने वाला रोजगार निर्माण है. जो बात इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है. वह यह है कि यह यूनिट ज्यादातर महिलाओं द्वारा चलाई जाती है.'

कर्नाटक ने तैयार किया ऐसा इकोसिस्टम: राहुल गांधी

नेता विपक्ष ने आगे लिखा, 'इसमें लगभग 80% महिलाएं हैं. इनमें से ज्यादातर की उम्र 19 से 24 साल है. कई लोगों के लिए यह उनकी पहली नौकरी है. कर्नाटक का ऐसा इकोसिस्टम बनाकर एक मिसाल कायम कर रहा है. जहां मैन्युफैक्चरिंग इस पैमाने और गति से बढ़ सकती है. यही वह भारत है, जिसे हमें बनाना है. सम्मान के साथ नौकरियां और सभी के लिए अवसर.'

