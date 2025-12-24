LG के एसी में निकल रहा सोना? वायरल वीडियो देख खोजने में लगे लोग- सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

क्या आपने सोचा है कि आपका एसी कमरे को ठंडा करने के साथ साथ आपकी जेब भी गर्म कर सकता है? हाल ही में एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जिसमें दिखाया गया कि एलजी कंपनी का 20 साल पुराना एसी लोगों की जेबें गर्म कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि कंपनी ने इसका लोगो बनाने के लिए 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया है. जी हां, इन दिनों 20 साल पुराना एसी दक्षिण कोरिया में अचानक से सबसे कीमती विंटेज आइटम बन चुका है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है.

एलजी के एसी से निकला सोना?

दरअसल, वीडियो को सियोल की एक सोने की दुकान मालिक और यूट्यूबर Ringring Unnie ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है जिसे पोस्ट करते हुए लिखा गया कि क्या एसी में सोना होता है? वीडियो में दिखता है कि एक कस्टमर धातु के कुछ टुकड़े लेकर उनकी दुकान पर आता है जिसे देखने के बाद एक बार के लिए दुकानदार भी हैरान रह जाते हैं. लेकिन वीडियो में ग्राहक बताता है कि ये टुकड़े एलजी Whisen एसी के फ्रंट पर लगे लोगो के हैं और डिलीवरी के वक्त कंपनी के स्टाफ ने भी कहा था कि यह लोगो सोने का है और इस चीज का जिक्र विज्ञापन के दौरान भी किया गया था.

वीडियो में आगे हैरानी तब होती है जब दुकानदार उन टुकड़ों को पिघलाते हैं और उनसे 24 कैरेट सोना निकलकर आता है जिसे देखने के बाद दुकानदार भी हैरान हो जाते हैं. इसके बाद कस्टमर को फोन करके जानकारी दी जाती है कि लोगो में लगा सोना 18 कैरेट का नहीं बल्कि शुद्ध 24 कैरेट है. दुकानदार इस सोने के बदले ग्राहक करीब 482 डॉलर देते हैं जिसकी कीमत 43 हजार रुपये से ज्यादा है और वॉन में ये 7 लाख 13 हजार बनते हैं.

यूजर्स बोले, एसी का क्या भाव लिया था?

वीडियो को @ringring_unni नाम के यूट्यूब चैनल से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इतने का तो एसी भी नहीं होगा. एक और यूजर ने लिखा...क्या कंपनी ने एसी को सोने के भाव बेचा था? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मैं भी आ रहा हूं अपने एसी का लोगो लेकर.

