एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया और टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया. इस जीत में सबसे बड़ी चर्चा भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की रही, जिन्हें टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया.

अभिषेक ने एशिया कप में सात पारियों में 314 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 44.86 और स्ट्राइक रेट 200 रहा. तीन अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का खिताब भी अपने नाम किया. उनकी इस जीत के बाद उनकी बहने काफी भावुक हो गई और शादी से पहले भाई से खास तोहफा मिलने पर खुशी जाहिर की.

बहन को मिला खास तोहफा

इस जीत के बाद अभिषेक शर्मा की बहन कोमल काफी इमोशनल हो गई और उन्होंने अपनी भावनाएं साझा की. उन्होंने कहा, “यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे भाई ने एशिया कप जिताया. मैं शादी से पहले यह तोहफा उनसे चाहती थी और उन्होंने मेरा सपना पूरा कर दिया. मुझे पूरा यकीन था कि भारत ही ट्रॉफी जीतने वाला है.”

पिता और मां ने भी जताई खुशी

अभिषेक के पिता राजकुमार शर्मा ने भी ANI से बातचीत के दौरान बेटे की उपलब्धि पर खुशी जताई. उन्होंने कहा, “हम सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं. एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीतना बड़ी बात है. भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और कल का मैच बहुत रोमांचक रहा.”

इसी तरह, अभिषेक की मां मंजीत शर्मा ने भी कहा, “घर पर हर कोई बहुत खुश है. लगातार सभी लोग बधाई दे रहे हैं. यह जीत सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए है. मेरे बेटे और पूरी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया.”

मैच का हाल

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. साहिबजादा फरहान (57 रन, 38 गेंद) और फखर जमान (46 रन, 35 गेंद) ने शानदार शुरुआत दिलाई और पाकिस्तान को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन भारत के स्पिनर कुलदीप यादव (4/30) और वरुण चक्रवर्ती (2/30) ने मध्य ओवरों में जबरदस्त गेंदबाजी की और पाकिस्तान को 146 रनों पर ऑल आउट कर दिया. जसप्रीत बुमराह ने भी 2 विकेट चटकाए.

भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम 20/3 पर पहुंच गई, लेकिन तिलक वर्मा (नाबाद 69 रन, 53 गेंद) और संजू सैमसन (24 रन, 21 गेंद) ने मिलकर एक अहम साझेदारी की. शिवम दुबे (33 रन, 22 गेंद) ने भी आक्रामक बल्लेबाजी कर योगदान दिया. अंत में रिंकू सिंह ने एक ही गेंद खेलकर जीत के रन ठोक दिए.

इस जीत के साथ भारत ने अपनी दूसरी T20 एशिया कप और कुल नौवीं एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की.