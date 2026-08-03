भारत में कब और कहां देखें WWE लाइव स्ट्रीमिंग, जानें पूरा शेड्यूल

WWE SummerSlam 2026: WWE का सबसे बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट्स में से एक समरस्लैम 2026 इस बार दो दिनों तक आयोजित किया जाएगा. अमेरिका के मिनियापोलिस स्थित यू.एस. बैंक स्टेडियम में होने वाले इस मेगा इवेंट में रोमन रेंस, सीएम पंक, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिन्स और ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार्स एक्शन में नजर आएंगे. भारत में इसे देखने के लिए फैंस को देर रात तक जागना पड़ेगा.

दो दिन चलेगा समरस्लैम 2026

इस बार समरस्लैम का आयोजन 1 और 2 अगस्त को अमेरिका में हो रहा है. भारतीय समयानुसार नाइट-1 की शुरुआत 2 अगस्त को सुबह 3:30 बजे होगी. वहीं नाइट-2 का लाइव प्रसारण 3 अगस्त को सुबह 3:30 बजे से शुरू होगा. दोनों दिन किकऑफ शो मुख्य इवेंट से दो घंटे पहले शुरू होगा.

भारत में कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत में WWE समरस्लैम 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी. इस इवेंट का टीवी प्रसारण नहीं किया जाएगा. ऐसे में भारतीय फैंस मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी या अन्य डिवाइस पर नेटफ्लिक्स के जरिए मुकाबलों का आनंद ले सकते हैं.

नाइट-1 का मैच कार्ड

द बेला ट्विन्स और पेज vs फेटल इन्फ्लुएंस.

एलए नाइट, सोलो सिकोआ और रॉयस कीज vs द ब्लडलाइन.

गुंथर vs निक एल्डिस.

हेल इन ए सेल, ब्रॉक लेसनर vs ओबा फेमी.

विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, लिव मॉर्गन vs इयो स्काई.

अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, सीएम पंक vs कोडी रोड्स. (मेन इवेंट)

नाइट-2 का मैच कार्ड

डोमिनिक मिस्टीरियो vs डैनहॉसन.

सैमी जेन vs फिन बैलर.

यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, ट्रिक विलियम्स vs बैरन कॉर्बिन.

इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, पेंटा vs चैड गेबल.

इंटैरिम WWE विमेंस चैंपियनशिप लैडर मैच, टिफनी स्ट्रैटन vs जेड कारगिल vs शार्लेट फ्लेयर vs चेल्सी ग्रीन vs लैश लेजेंड.

वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, रोमन रेंस vs सेथ रॉलिन्स. (मेन इवेंट)

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दो बड़े टाइटल मुकाबलों पर रहेंगी नजरें

समरस्लैम 2026 के सबसे बड़े आकर्षण दो वर्ल्ड टाइटल मुकाबले होंगे. पहले दिन सीएम पंक अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को कोडी रोड्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे. वहीं दूसरे दिन रोमन रेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सेथ रॉलिन्स के खिलाफ दांव पर लगाएंगे.

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