आईसीसी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने नया कीर्तिमान रच डाला है. एशिया कप के 7 मैचों में उन्होंने 314 रन बनाए, जिसका रैंकिंग में उन्हें जबरदस्त फायदा मिला है. अभिषेक टी20 की बल्लेबाजी रैंकिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अभिषेक के अब 931 रेटिंग अंक हो गए हैं, बताते चलें कि एक खिलाड़ी रैंकिंग में अधिकतम एक हजार अंक ही प्राप्त कर सकता है.

इससे पहले टी20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग अंक का रिकॉर्ड इंग्लैंड के डेविड मलान के नाम था, जो 919 रेटिंग अंक तक पहुंचे थे. उन्होंने साथ ही सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. सूर्यकुमार यादव ने अपने करियर में अधिकतम 912 रेटिंग अंक हासिल किए थे, जबकि विराट कोहली 909 के आंकड़े तक पहुंचे थे.

अभिषेक शर्मा - 931 रेटिंग पॉइंट

डेविड मलान - 919 रेटिंग पॉइंट

सूर्यकुमार यादव - 912 रेटिंग पॉइंट

विराट कोहली - 909 रेटिंग पॉइंट

टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग

टी20 में बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं. दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के फिल साल्ट हैं, वहीं एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 69 रन बनाने वाले तिलक वर्मा तीसरे पायदान पर हैं. जोस बटलर चौथे स्थान पर बने हुए हैं, वहीं श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने 2 स्थान की छलांग लगाते हुए टॉप-5 में एंट्री मार ली है.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव एशिया कप में सिर्फ 72 रन बना पाए. इस खराब प्रदर्शन का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि वो 2 स्थान फिसलकर आठवें पायदान पर आ गए हैं. संजू सैमसन ने टूर्नामेंट में अहम मौकों पर छोटी-छोटी पारी खेलीं, जिसका उन्हें रैंकिंग में फायदा मिला है. उन्होंने 8 स्थान की छलांग लगाते हुए बल्लेबाजों में 31वां स्थान कब्जा लिया है. शुभमन गिल 32वें स्थान पर बने हुए हैं.

