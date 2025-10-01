आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की गुवाहाटी में ऐतिहासिक शुरुआत हुई, जहां भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया. हालांकि ये रिकॉर्ड किसी टीम या किसी प्लेयर ने नहीं बल्कि दर्शकों ने बनाया. गुवाहाटी के असम में स्थित एसीए स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 22,843 दर्शक आए. ये किसी भी महिला विश्व कप के ग्रुप चरण के सबसे अधिक दर्शकों वाले मैच का रिकॉर्ड है.

इससे पहले वर्ल्ड कप के ग्रुप चरण में सबसे ज्यादा दर्शकों वाला मैच पिछले साल हुआ था, जब आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुई थी. तब 15,935 दर्शक स्टेडियम में पहुंचे थे. यह उपलब्धि इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का नवीनतम रिकॉर्ड है, जिसने प्रशंसकों की पहुंच और महिला क्रिकेट के इतिहास में रिकॉर्ड पुरस्कार राशि के मामले में भी नए मानक स्थापित किए हैं.

सचिन तेंदुलकर ने आईसीसी के लिए अपने कॉलम में कहा, "मुझे पिछले कुछ वर्षों में हुई प्रगति की सराहना करनी चाहिए. महिला प्रीमियर लीग किसी खेल-परिवर्तक से कम नहीं रही है. इसने वह मंच, दृश्यता और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है जिसका महिला क्रिकेटरों की कई पीढ़ियों केवल सपना ही देख सकती थीं. इसका बहुत सारा श्रेय जय शाह को जाता है, जिन्होंने बीसीसीआई सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पुरुषों और महिलाओं के लिए समान मैच फीस की वकालत की और डब्ल्यूपीएल की नींव रखी. ये कदम कागज़ पर प्रशासनिक लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में, ये जीवन बदल देते हैं."

भारत का अगला मैच पाकिस्तान के साथ

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा मैच आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आयोजित है. हरमनप्रीत कौर एंड टीम का अगला मुकाबला रविवार, 5 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ है. ये मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.