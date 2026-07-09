भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. सीरीज में बने रहने के लिए जीत जरूरी है. ऐसे में फैंस भी इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कितने बजे शुरू होगा मुकाबला

भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा. दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए रात 9.30 बजे मैदान पर उतरेंगे. इस मुकाबले की टाइमिंग में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.

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कहां खेला जाएगा मैच

यह मुकाबला इंग्लैंड के ब्रिस्टल स्थित काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. दोनों टीमें सीरीज के इस अहम मुकाबले में जीत के इरादे से उतरेंगी.

फ्री में कहां देखें लाइव

भारतीय दर्शक इस मुकाबले का फ्री लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं. यह सुविधा केवल डीडी फ्री डिश और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले दर्शकों के लिए उपलब्ध रहेगी. निजी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर डीडी स्पोर्ट्स के जरिए यह प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा.

टीवी और मोबाइल पर कैसे देखें

टीवी पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है. वहीं मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार और सोनी लिव पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों के पास क्या दांव पर

भारत के लिए यह मुकाबला सीरीज में वापसी की उम्मीद बनाए रखने का मौका है. दूसरी ओर इंग्लैंड जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगा. ऐसे में ब्रिस्टल का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम रहने वाला है.

आखिर किसकी होगी जीत

अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी करेगी या इंग्लैंड अपने घरेलू मैदान पर सीरीज अपने नाम करने में सफल रहेगा.

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