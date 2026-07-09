रोस्टन चेज की कप्तानी में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराकर 23 साल बाद इस टीम के खिलाफ सीरीज जीतने का कारनामा किया. यह मेजबान टीम के लिए यादगार पल था, लेकिन इस ऐतिहासिक सफलता के तुरंत बाद आईसीसी ने वेस्टइंडीज को सजा भी सुना दी. इस कार्रवाई का असर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंकतालिका पर भी पड़ा. आईसीसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, नॉर्थ साउंड (एंटीगुआ और बारबुडा) में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान वेस्टइंडीज निर्धारित समय में दो ओवर कम फेंकने का दोषी पाया गया. समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद भी टीम लक्ष्य से पीछे रही. इस वजह से मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. चूंकि यह मुकाबला मौजूदा WTC चक्र का हिस्सा था इसलिए टीम के दो अंक भी काट लिए गए.

रोस्टन चेज ने स्वीकार की गलती

एमिरेट्स ICC एलीट पैनल के मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने यह सजा सुनाई. वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने ओवर रेट से जुड़े अपराध को स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित सजा भी मान ली. इसी कारण इस मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. ऑन-फील्ड अंपायर पॉल रीफेल और अहसान रजा. थर्ड अंपायर शरफुद्दौला इब्न्ने शाहिद और फोर्थ अंपायर डेइटन बटलर ने यह आरोप लगाया था.

आईसीसी (ICC) के प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के अनुसार न्यूनतम ओवर रेट से जुड़े मामलों में निर्धारित समय से कम फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए खिलाड़ियों की मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. अधिकतम जुर्माना मैच फीस का 50 प्रतिशत तक हो सकता है.

वहीं. ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शर्तों के आर्टिकल 16.11.2 के तहत प्रत्येक कम ओवर पर टीम का एक WTC अंक काटा जाता है. इसी नियम के तहत वेस्टइंडीज के दो अंक घटाए गए.

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WTC में आठवें स्थान पर बरकरार

दो अंक कटने के बाद वेस्टइंडीज के कुल अंक घटकर 18 रह गए हैं और उसका प्रतिशत (PCT) 15 हो गया है. इसके बावजूद टीम WTC अंकतालिका में आठवें स्थान पर कायम है. जबकि पाकिस्तान नौवें और आखिरी पायदान पर मौजूद है. फिलहाल अंकतालिका में डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष दो स्थानों पर हैं. जबकि भारत पांचवें नंबर पर है.

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