एक्सप्लोरर
वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 7 खिलाड़ी, पहले नंबर पर 14 साल का प्लेयर
Youngest player debut in ODI: वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले स्थान पर पाकिस्तान के हसन रजा हैं. हालांकि उनके इस रिकॉर्ड पर काफी विवाद भी हुआ था.
क्रिकेट की दुनिया में युवा खिलाड़ियों का उभरना हमेशा से ही रोमांचक रहा है. कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में डेब्यू करके दुनिया को चौंका दिया. इनमें से कई खिलाड़ियों ने आगे चलकर अपने करियर में भी अच्छा प्रदर्शन किया और इन युवा खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता और हौसले से यह साबित कर दिया कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती. यहां हम आपको वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 7 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे.
वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 7 खिलाड़ी
- हसन रजा (पाकिस्तान): हसन रजा 14 साल और 233 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 30 अक्टूबर 1996 को क्वेटा में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था. हालाँकि, उनकी जन्मतिथि पर बाद में विवाद भी हुआ था.
- मोहम्मद शरीफ (बांग्लादेश): बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मोहम्मद शरीफ 15 साल और 116 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 7 अप्रैल 2001 को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था.
- गुलशन झा (नेपाल): नेपाल के ऑलराउंडर गुलशन झा 15 साल और 212 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले तीसरे युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 17 सितंबर 2021 को अल अमीरात में अमेरिका के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था.
- गुरदीप सिंह (केन्या): केन्या के गुरदीप सिंह 15 साल और 258 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले चौथे युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 4 अक्टूबर 2013 को शारजाह में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था.
- एनआर कुमार (कनाडा): कनाडा के एनआर कुमार 15 साल 273 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले पांचवें युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 18 फरवरी 2010 को शारजाह में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था.
- रोहित कुमार पौडेल (नेपाल): नेपाल के रोहित कुमार पौडेल 15 साल और 335 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले छठवें युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 3 अगस्त 2018 को एम्स्टेलवीन में नीदरलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेल था.
- कुशाल मल्ला (नेपाल): नेपाल के ही एक और खिलाड़ी कुशाल मल्ला ने 15 साल और 340 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले सातवें युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 8 फरवरी 2020 को कीर्तिपुर में अमेरिका के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही? BCCI ने इस वजह से शुभमन गिल को सौंपी वनडे कप्तानी!
टेलीविजन
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL