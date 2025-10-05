वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 7 खिलाड़ी, पहले नंबर पर 14 साल का प्लेयर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 7 खिलाड़ी, पहले नंबर पर 14 साल का प्लेयर

Youngest player debut in ODI: वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले स्थान पर पाकिस्तान के हसन रजा हैं. हालांकि उनके इस रिकॉर्ड पर काफी विवाद भी हुआ था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 05 Oct 2025 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट की दुनिया में युवा खिलाड़ियों का उभरना हमेशा से ही रोमांचक रहा है. कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में डेब्यू करके दुनिया को चौंका दिया. इनमें से कई खिलाड़ियों ने आगे चलकर अपने करियर में भी अच्छा प्रदर्शन किया और इन युवा खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता और हौसले से यह साबित कर दिया कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती. यहां हम आपको वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 7 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे.

वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 7 खिलाड़ी

  1. हसन रजा (पाकिस्तान): हसन रजा 14 साल और 233 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 30 अक्टूबर 1996 को क्वेटा में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था. हालाँकि, उनकी जन्मतिथि पर बाद में विवाद भी हुआ था.
  2. मोहम्मद शरीफ (बांग्लादेश): बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मोहम्मद शरीफ 15 साल और 116 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 7 अप्रैल 2001 को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था.
  3. गुलशन झा (नेपाल): नेपाल के ऑलराउंडर गुलशन झा 15 साल और 212 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले तीसरे युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 17 सितंबर 2021 को अल अमीरात में अमेरिका के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था.
  4. गुरदीप सिंह (केन्या): केन्या के गुरदीप सिंह 15 साल और 258 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले चौथे युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 4 अक्टूबर 2013 को शारजाह में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था.
  5. एनआर कुमार (कनाडा): कनाडा के एनआर कुमार 15 साल 273 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले पांचवें युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 18 फरवरी 2010 को शारजाह में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था.
  6. रोहित कुमार पौडेल (नेपाल): नेपाल के रोहित कुमार पौडेल 15 साल और 335 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले छठवें युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 3 अगस्त 2018 को एम्स्टेलवीन में नीदरलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेल था.
  7. कुशाल मल्ला (नेपाल): नेपाल के ही एक और खिलाड़ी कुशाल मल्ला ने 15 साल और 340 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले सातवें युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 8 फरवरी 2020 को कीर्तिपुर में अमेरिका के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था.
Published at : 05 Oct 2025 07:09 PM (IST)
