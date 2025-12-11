हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइन पांच कारणों से दूसरा टी20 हारा भारत, बुमराह-अर्शदीप के 99, कप्तान-उपकप्तान ने नहीं ली जिम्मेदारी

इन पांच कारणों से दूसरा टी20 हारा भारत, बुमराह-अर्शदीप के 99, कप्तान-उपकप्तान ने नहीं ली जिम्मेदारी

IND vs SA 2nd T20: भारत दूसरा टी20 मैच 51 रनों से हार गया है. तिलक वर्मा की 62 रन की पारी टीम इंडिया के काम न आ सकी. यहां जान लीजिए मुल्लांपुर में टीम इंडिया की हार के 5 बड़े कारण कौन से रहे?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Dec 2025 11:43 PM (IST)
Preferred Sources

भारत दूसरा टी20 मैच 51 रनों से हार गया है. तिलक वर्मा की 62 रन की पारी टीम इंडिया के काम न आ सकी. दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 213 रन बनाए थे, लेकिन जवाब में भारतीय टीम 162 रनों पर सिमट गई. इस मैच में फेल होने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट बहुत लंबी रही, जिनमें से शुभमन गिल भी एक हैं. टॉस जीतने के बाद भी भारतीय टीम गलत फैसलों के चलते बुरी तरह हार गई. यहां जान लीजिए मुल्लांपुर में टीम इंडिया की हार के 5 बड़े कारण कौन से रहे?

1. बल्लेबाजी क्रम में फालतू का फेरबदल

भारत ने पहले 2 ओवर में ही अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का विकेट खो दिया था. तीसरे क्रम पर अक्षर पटेल को भेजा गया, जो पावरप्ले में भेजे जाने की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. कप्तान सूर्यकुमार यादव अपने नियमित तीसरे क्रम पर आए होते, तो शायद उनकी 30-40 रनों की तेजतर्रार पारी मैच का रुख भारत की ओर मोड़ सकती थी. अक्षर नंबर-3 पर आए, इससे तिलक वर्मा सहित सभी बल्लेबाजों का क्रम बदल गया. फिनिशर का रोल अदा करने वाले शिवम दुबे आठवें क्रम पर बैटिंग करने आए. जहां जिस बल्लेबाज को खेलने की आदत नहीं है, उन्हें मजबूरन दूसरे क्रम पर बैटिंग करनी पड़ी.

2. कप्तान और उपकप्तान की खराब फॉर्म

भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल की खराब फॉर्म जारी है. गिल बिना खाता खोले आउट हो गए, वहीं सूर्यकुमार यादव ने 5 रन बनाए. इस साल गिल के बल्ले से एक भी टी20 फिफ्टी नहीं आई है, वहीं सूर्या की टी20 औसत इस साल 14.4 की है. गिल और सूर्यकुमार का जिम्मेदारी ना लेना भी टीम इंडिया की हार का एक मुख्य कारण रहा.

3. हार्दिक पांड्या की धीमी पारी

हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने आए, तब 7.3 ओवर में भारत का स्कोर 67/4 था. उस समय भारत को 12.3 ओवर में 147 रन बनाने थे. ऐसे समय कोई भी बल्लेबाज आता, उससे टीम को तेजतर्रार बल्लेबाजी की उम्मीद होती और उस समय की मांग भी ऐसी ही थी. मगर हार्दिक उस समय बहुत धीमे अंदाज में खेले. उन्होंने 23 गेंद में 20 रन बनाए, जो भारतीय टीम को बहुत भारी पड़े.

4. बुमराह-अर्शदीप के 99 रन

भारतीय टीम की हार की नींव पहली पारी में ही लिख दी गई थी. टी20 टीम के दो मेन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ही बुरी तरह फ्लॉप साबित हो गए. दोनों ने मिलकर 99 रन लुटा दिए. बुमराह ने 4 ओवर में 45 रन दिए, जबकि अर्शदीप ने अपने ओवरों में 54 रन लुटा दिए.

5. अक्षर पटेल की पारी पड़ी भारी

अक्षर पटेल तीसरे ओवर में ही बैटिंग करने आ गए थे. पावरप्ले में आकर जहां उन्हें तेज बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, वहां पारी में छठे ओवर तक 17 गेंद खेलकर सिर्फ 13 रन बना पाए थे. अक्षर इस धीमी पारी की रफ्तार बढ़ा ही नहीं पाए. उनकी 21 गेंद में 21 रनों की पारी की वजह से निचले क्रम के बल्लेबाजों पर भी दबाव बढ़ता चला गया.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 11 Dec 2025 11:43 PM (IST)
Tags :
 India Vs South Africa IND Vs SA 2nd T20 SHUBMAN GILL IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के रास्ते पर मेक्सिको! भारत पर लगा दिया 50% टैरिफ, क्या चीन और पाकिस्तान पर भी ठोका जुर्माना?
ट्रंप के रास्ते पर मेक्सिको! भारत पर लगा दिया 50% टैरिफ, क्या चीन और पाकिस्तान पर भी ठोका जुर्माना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
क्रिकेट
IND vs SA 2nd T20: 10 या 12 नहीं... भारतीय गेंदबाजों ने फ्री में दक्षिण अफ्रीका को दिए पूरे 22 रन; बन गया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
10 या 12 नहीं... भारतीय गेंदबाजों ने फ्री में दक्षिण अफ्रीका को दिए पूरे 22 रन; बन गया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News
UP Sir Update: घुसपैठियों के खिलाफ देश में पहली बार इतना बड़ा एक्शन! | SIR Controversy
Sandeep Chaudhary: विपक्ष को बिहार वाला भय...3 करोड़ वोट कटना तय? | SIR | Gyanesh Kumar
Hanumangarh Farmers Protest: देश का किसान इतना क्रोधित क्यों है? | Bharat ki Baat With Pratima
Indigo Flight Crisis: इंडिगो की गलतियों का 'हिसाब' जारी! | Viral Video | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के रास्ते पर मेक्सिको! भारत पर लगा दिया 50% टैरिफ, क्या चीन और पाकिस्तान पर भी ठोका जुर्माना?
ट्रंप के रास्ते पर मेक्सिको! भारत पर लगा दिया 50% टैरिफ, क्या चीन और पाकिस्तान पर भी ठोका जुर्माना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
क्रिकेट
IND vs SA 2nd T20: 10 या 12 नहीं... भारतीय गेंदबाजों ने फ्री में दक्षिण अफ्रीका को दिए पूरे 22 रन; बन गया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
10 या 12 नहीं... भारतीय गेंदबाजों ने फ्री में दक्षिण अफ्रीका को दिए पूरे 22 रन; बन गया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
मनोरंजन
'शोले' की री-रिलीज से पहले अभिषेक बच्चन का खुलासा, कभी थिएटर में नहीं देखी पिता अमिताभ बच्चन की फिल्म
'शोले' की री-रिलीज से पहले अभिषेक बच्चन का खुलासा, कभी थिएटर में नहीं देखी फिल्म
विश्व
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, इमरान के करीबी थी फैज
यूटिलिटी
कोई वेबसाइट या ऐप फेक या नहीं, कैसे करें पता? फ्रॉड होने से बचा लेगा यह तरीका
कोई वेबसाइट या ऐप फेक या नहीं, कैसे करें पता? फ्रॉड होने से बचा लेगा यह तरीका
शिक्षा
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किसे कितना मिलता है रिजर्वेशन, जानें किन स्टूडेंट्स को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किसे कितना मिलता है रिजर्वेशन, जानें किन स्टूडेंट्स को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget