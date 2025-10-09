टेस्ट मैच में एक दिन में गिरे 24 विकेट, बेंगलुरु में पहले भारत ऑलआउट; फिर विपक्षी टीम भी ढेर

IND vs AFG Bengaluru Test Match: भारत और अफगानिस्तान के बीच एक ऐसा मैच खेला गया, जो कि दो दिन में ही समाप्त हो गया. अफगानिस्तान की टीम भारत को ऑल आउट करने में कामयाब रही, लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने ये मैच एक पारी और 262 रनों से जीत लिया. भारत की टेस्ट मैच में ये काफी बड़ी जीत रही. भारत ने पहली पारी में 474 रन बनाए, लेकिन अफगानिस्तान की टीम 20 विकेट गंवाने के बाद भी ये टारगेट हासिल नहीं कर पाई. भारतीय गेंदबाजों में इस मुकाबले में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

भारत ने खड़ा किया पहाड़ जैसा लक्ष्य

भारत और अफगानिस्तान के बीच ये बेंगलुरु टेस्ट 2018 में खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी, तब ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन और मुरली विजय को आउट करना अफगानिस्तान के गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो गया. इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 168 रनों की साझेदारी हुई. शिखर धवन ने 96 गेंदों में 107 रनों की पारी खेली. वहीं मुरली विजय ने 153 गेंदों में 105 रन बनाए.

शिखर और विजय की शानदार शतकीय पारी के बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने भी अर्धशतक लगाया. आखिर में आकर उमेश यादव ने इस मैच में 2 चौके और छक्के लगाकर इस टेस्ट मैच में 21 गेंद में 26 रन बनाए. भारत ने पहली पारी में 474 रनों का बड़ा स्कोर बनाया और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में खड़ा किया.

एक ही दिन में गिर गए 24 विकेट

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले दिन 6 विकेट के नुकसान पर 347 रन बना दिए थे. इसके बाद दूसरे दिन 4 विकेट गिरते ही भारतीय टीम 474 पर ऑल आउट हो गई. अफगानिस्तान की टीम जब बल्लेबाजी करने आई, तब पहली पारी में भारत के गेंदबाजों ने अफगानिस्तान को 109 पर ढेर कर दिया. वहीं दूसरी पारी में अफगानिस्तान ने फॉलो ऑन खेला, लेकिन इस बार भारत ने 103 के स्कोर पर ही विपक्षी टीम को ढेर कर दिया. भारत ने दूसरे दिन के खेल में ही अफगानिस्तान को दो बार ऑल आउट कर दिया. इस तरह दूसरे दिन के खेल में 24 विकेट गिरे.

भारत ने हासिल की बढ़ी जीत

अफगानिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए भारत की तरफ से पहली पारी में रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट हासिल किए. वहीं दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा को 4 विकेट मिले. अफगानिस्तान की टीम दो पारियों में मिलाकर 212 रन ही बना पाई. भारत ने इस मुकाबले को अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में एक पारी और 262 रनों से जीत लिया.

