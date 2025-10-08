हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
76 पर गिरे 7 विकेट, फिर महिलाओं की 'ग्लेन मैक्सवेल' ने पाकिस्तान की बजाई बैंड, उड़ा दिए सबके होश

76 पर गिरे 7 विकेट, फिर महिलाओं की 'ग्लेन मैक्सवेल' ने पाकिस्तान की बजाई बैंड, उड़ा दिए सबके होश

AUSW vs PAKW Beth Mooney: महिला वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 221 रन बनाए हैं. 76 के स्कोर पर 7 विकेट गिर जाने के बाद भी कंगारू टीम 221 के स्कोर तक पहुंची. बेथ मूनी ने शतकीय पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Oct 2025 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

महिला वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 221 रन बनाए हैं. 76 के स्कोर पर 7 विकेट गिर जाने के बाद भी कंगारू टीम 221 के स्कोर तक पहुंची. बेथ मूनी और एलेना किंग की 106 रनों की साझेदारी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बेथ मूनी ने वैसी ही पारी खेली, जैसी 2023 वनडे वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी. उन्होंने नाबाद 109 रन बनाए. वहीं एलेना किंग ने नाबाद 51 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 30 के स्कोर पर पहला विकेट गंवाया था. एलिसा हीली सिर्फ 20 रन और फीबी लिचफील्ड सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गईं. टीम की स्टार बल्लेबाज एलिस पेरी भी मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गईं. देखते ही देखते ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 76 के स्कोर पट 7 विकेट गंवा दिए थे.

लेडी 'ग्लेन मैक्सवेल' ने ठोका शतक

ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट महज 76 रन पर गिर गए थे. बेथ मूनी एक छोर से डटी हुई थीं. कुछ देर किम गार्थ ने उनका साथ निभाया, जिन्होंने सिर्फ 23.4 के स्ट्राइक रेट से 47 गेंदों में केवल 11 रन बनाए. उन्होंने बेथ के साथ मिलकर 39 रन जोड़े. उसके बाद एलेना किंग और बेथ मूनी ने मोर्चा संभाला.

बेथ मूनी को 'लेडी ग्लेन मैक्सवेल' इसलिए कहा गया है, क्योंकि 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 292 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 91 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे. यहां से ग्लेन मैक्सवेल ने 128 गेंद में 201 रन की पारी खेल ऑस्ट्रेलिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. अब महिला वर्ल्ड कप में बेथ मूनी ने भी वैसी ही परिस्थिति से ऑस्ट्रेलिया को निकाला है.

76 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद बेथ मूनी ने अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करते हुए 109 रन बनाए. उनके साथ एलेना किंग ने नाबाद 51 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए नाशरा संधू ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. फातिमा सना और रमीन शमीम ने दो-दो विकेट लिए. वहीं डायना बैग और सादिया इकबाल ने एक-एक विकेट लिया.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 08 Oct 2025 06:37 PM (IST)
Live Cricket Score Pakistan Vs Australia AUSW Vs PAKW Womens World Cup 2025
Embed widget