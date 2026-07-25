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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCommonwealth Games, DAY-3: बॉक्सिंग से लेकर जिम्नास्टिक्स तक, देखें कॉमनवेल्थ गेम्स में आज तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों का शेड्यूल

Commonwealth Games, DAY-3: बॉक्सिंग से लेकर जिम्नास्टिक्स तक, देखें कॉमनवेल्थ गेम्स में आज तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों का शेड्यूल

Commonwealth Games 2026 DAY-3: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आज शनिवार, को तीसरा दिन है. देखें किस खेल में किस भारतीय खिलाड़ी का मैच कितने बजे से है. आज कितने पदक भारत जीत सकता है.

Written By : शिवम |  Updated at : 25 Jul 2026 09:23 AM (IST)
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ग्लास्गो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आज शनिवार को तीसरा दिन है. शुक्रवार को दूसरे दिन झंडू कुमार ने इतिहास रचा, उन्होंने जारी टूर्नामेंट में भारत को पहला पदक दिलाया. ये पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला पदक है. वहीं पहले दिन बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने मेडल पक्का कर लिया, वह सेमीफाइनल में पहुंच गई. बता दें की बॉक्सिंग में दोनों सेमीफाइनल हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है, क्योंकि थर्ड पोजीशन के लिए कोई मैच नहीं होता. जानिए आज भारत के कौन से खिलाड़ी मैदान पर होंगे, कौन सा मैच कितने बजे से शुरू होगा.

आज 25 जुलाई को लॉन बॉल्स में पिंकी सिंह और रूपा रानी तिर्की की जोड़ी पदक की उम्मीदों को मजबूत करने के उद्देश्य से खेलेंगी. आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में भारतीय महिला टीम फाइनल और क्वालिफिकेशन मुकाबले में उतरेगी. मुक्केबाजी में सचिन सिवाच 60 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 32 में कनाडा के खिलाड़ी से भिड़ेंगे.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में तीसरे दिन भारत का शेड्यूल

लॉन बॉल्स, पैरा लॉन बॉल्स

दोपहर 3:50 बजे: महिला युगल, सेक्शन B 
पिंकी सिंह और रूपा रानी तिर्की (भारत) बनाम पेरिस बेकर और मिलिका नाथन (टोंगा)

शाम साढ़े 7 बजे: पुरुष एकल, सेक्शन D 
पुतुल सोनोवाल (भारत) बनाम इज्जत जुल्केपल (मलेशिया)

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तैराकी, पैरा तैराकी

शाम 4:19 बजे: पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स
भारत: धक्षन शशिकुमार (हीट-3), आर्यन नेहरा (हीट-4)

रात 11:35: पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल
भारत: धक्षन शशिकुमार, आर्यन नेहरा

बता दें कि फाइनल में जगह हीट्स से क्वालिफाई करने पर मिलेगी। यह पदक के लिए होगा।

मुक्केबाजी

शाम 4:00 बजे: पुरुष 60 किग्रा, राउंड ऑफ 32
सचिन सिवाच (भारत) बनाम केओमा अल-अहमदीह (कनाडा)

यह भी पढ़ें- कभी बेची सब्जियां तो कभी चलाया रिक्शा, अब कॉमनवेल्थ गेम्स में दिलाया भारत को पहला मेडल

व्हीलचेयर बास्केटबॉल (3x3)

शाम 4:35 बजे: महिला पूल-B
वेल्स बनाम भारत (लक्ष्मी रायन्नावर, रितु इरेंगबम, रीना गुप्ता, मीनाक्षी जाधव)

आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स

रात 8:15 बजे: महिला टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन (सबडिविजन-1)
भारत: प्रणति नायक, निश्का अग्रवाल, ईशिता रेवाले, प्रतिष्ठा सामंत.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 25 Jul 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Boxing Sports News Commonwealth Games Indian Athletes Commonwealth Games 2026 Commonwealth Games India
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