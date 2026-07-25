कभी बेची सब्जियां तो कभी चलाया रिक्शा, अब कॉमनवेल्थ गेम्स में दिलाया भारत को पहला मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दूसरे दिन भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने हासिल की, उन्होंने पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता. पैरा पावरलिफ्टिंग में भारत के लिए पहला पदक जीतकर झंडू ने इतिहास रच दिया. जीवन में कई संघर्षों को पार कर उनका यहां तक पहुंचना भी एक प्रेरणा है. ये उनका पहला इंटरनेशनल मेडल है.

झंडू कुमार किसान के बेटे हैं. झंडू के जीवन में कई मुश्किलें आईं, वह घर चलाने के लिए कभी सब्जियां भी बेचा करते थे. बाद में उन्होंने ई-रिक्शा भी चलाया. इसके साथ और इसके बाद उन्होंने अपने सपने को टूटने नहीं दिया, वह मेहनत करते रहे और अब इतने बड़े मंच पर पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया.

पैरा पावरलिफ्टर में भारत के लिए पहला मेडल झंडू कुमार ने जीता है. पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में झंडू ने कांस्य पदक जीता. उन्होंने 181 और 190 किलोग्राम के सफल लिफ्ट लगाते हुए 130.9 अंक हासिल किए. 196 किलोग्राम का अंतिम प्रयास उनका सफल नहीं हुआ. इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक नाइजीरिया के इदरीस रिलुवान ने जीता. रजत पदक मैथ्यू हार्डिंग ने जीता.

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First medal in the bag!🥉



Jhandu Kumar powers #TeamIndia to its first medal at Glasgow 2026 with successful lift of 181kg and 190kg in the men’s heavyweight category of para powerlifting.



Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026, today from 12:30 PM onwards, LIVE & EXCLUSIVE… pic.twitter.com/g070WNPoAJ — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 24, 2026

अशोक मलिक पदक से चूक गए. पैरा पावरलिफ्टिंग में पुरुषों की लाइटवेट स्पर्धा में 143.8 अंकों के साथ वह चौथे नंबर पर रहे. परमजीत कुमार 7वें नंबर पर रहीं, जिन्होंने 135.6 अंक हासिल किए. कार्तिक बुडिगिना ने पैरा स्विमिंग में पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 स्पर्धा के फाइनल में चौथा स्थान हासिल किया.

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