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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCommonwealth Games: कभी बेची सब्जियां तो कभी चलाया रिक्शा, अब कॉमनवेल्थ गेम्स में दिलाया भारत को पहला मेडल

Commonwealth Games: कभी बेची सब्जियां तो कभी चलाया रिक्शा, अब कॉमनवेल्थ गेम्स में दिलाया भारत को पहला मेडल

Commonwealth Games 2026 India: ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दूसरे दिन भारत के कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. भारत के लिए पहला मेडल पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने जीता.

Written By : शिवम |  Updated at : 25 Jul 2026 07:15 AM (IST)
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दूसरे दिन भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने हासिल की, उन्होंने पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता. पैरा पावरलिफ्टिंग में भारत के लिए पहला पदक जीतकर झंडू ने इतिहास रच दिया. जीवन में कई संघर्षों को पार कर उनका यहां तक पहुंचना भी एक प्रेरणा है. ये उनका पहला इंटरनेशनल मेडल है.

झंडू कुमार किसान के बेटे हैं. झंडू के जीवन में कई मुश्किलें आईं, वह घर चलाने के लिए कभी सब्जियां भी बेचा करते थे. बाद में उन्होंने ई-रिक्शा भी चलाया. इसके साथ और इसके बाद उन्होंने अपने सपने को टूटने नहीं दिया, वह मेहनत करते रहे और अब इतने बड़े मंच पर पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया.

पैरा पावरलिफ्टर में भारत के लिए पहला मेडल झंडू कुमार ने जीता है. पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में झंडू ने कांस्य पदक जीता. उन्होंने 181 और 190 किलोग्राम के सफल लिफ्ट लगाते हुए 130.9 अंक हासिल किए. 196 किलोग्राम का अंतिम प्रयास उनका सफल नहीं हुआ. इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक नाइजीरिया के इदरीस रिलुवान ने जीता. रजत पदक मैथ्यू हार्डिंग ने जीता.

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अशोक मलिक पदक से चूक गए. पैरा पावरलिफ्टिंग में पुरुषों की लाइटवेट स्पर्धा में 143.8 अंकों के साथ वह चौथे नंबर पर रहे. परमजीत कुमार 7वें नंबर पर रहीं, जिन्होंने 135.6 अंक हासिल किए. कार्तिक बुडिगिना ने पैरा स्विमिंग में पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 स्पर्धा के फाइनल में चौथा स्थान हासिल किया.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 25 Jul 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Commonwealth Games Para Powerlifting Commonwealth Games 2026 Commonwealth Games India Jhandu Kumar
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