वनडे में सबसे ज्यादा किस भारतीय ने पाकिस्तान को धोया, देखें टॉप-7 की लिस्ट

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले हमेशा से हाई-वोल्टेज रहे हैं. मैदान पर जब दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं, तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हर किसी की नजर रहती है. खासकर भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कई यादगार पारियां खेली हैं. कुछ बल्लेबाज तो ऐसे रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार रन बनाकर अपना नाम खास रिकॉर्ड लिस्ट में दर्ज कराया.

आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. उनके बाद राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन का नंबर आता है. इस टॉप-7 लिस्ट में भारत के कई दिग्गज बल्लेबाज शामिल हैं.

1. सचिन तेंदुलकर - 2526 रन

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. सचिन ने 69 मैचों की 67 पारियों में 2526 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 40.09 रहा. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 शतक और 16 अर्धशतक लगाए. उनका सबसे बड़ा स्कोर 141 रन रहा.

2. राहुल द्रविड़ - 1899 रन

‘द वॉल’ के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 58 वनडे मैच खेले और 1899 रन बनाए. द्रविड़ ने इस दौरान 2 शतक और 14 अर्धशतक लगाए. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 107 रन रहा.

3. मोहम्मद अजहरुद्दीन - 1657 रन

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी पाकिस्तान के खिलाफ खूब रन बनाए. उन्होंने 64 मैचों की 59 पारियों में 1657 रन बनाए. उनके बल्ले से 2 शतक और 9 अर्धशतक निकले. उनका सबसे बड़ा स्कोर 101 रन रहा.

4. सौरव गांगुली - 1652 रन

भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शामिल सौरव गांगुली इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. गांगुली ने पाकिस्तान के खिलाफ 53 वनडे मैचों में 1652 रन बनाए. उन्होंने 2 शतक और 9 अर्धशतक लगाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 141 रन रहा.

5. युवराज सिंह - 1360 रन

युवराज सिंह ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपने बल्ले का दम दिखाया. उन्होंने 38 वनडे मैचों में 1360 रन बनाए. युवराज के नाम 1 शतक और 12 अर्धशतक हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 107 रन रहा.

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6. एमएस धोनी - 1231 रन

महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 36 वनडे मैचों में 1231 रन बनाए. उन्होंने 2 शतक और 9 अर्धशतक लगाए. धोनी का बल्लेबाजी औसत 53.52 रहा और उनका सर्वोच्च स्कोर 148 रन है.

7. वीरेंद्र सहवाग - 1071 रन

वीरेंद्र सहवाग इस सूची में सातवें नंबर पर हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 31 वनडे मैचों में 1071 रन बनाए. सहवाग ने 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 119 रन रहा. खास बात यह है कि उनका स्ट्राइक रेट 102.58 का रहा.

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