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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सबाबर हयात की विस्फोटक बल्लेबाजी, 93 रन ठोककर हॉग-कॉन्ग को दिलाई जीत

बाबर हयात की विस्फोटक बल्लेबाजी, 93 रन ठोककर हॉग-कॉन्ग को दिलाई जीत

सिंगापुर में चल रहे एशियन गेम्स क्वालिफायर में बाबर की पारी के दम पर हॉग-कॉन्ग ने बहरीन को हरा दिया है. एशियन गेम्स 2026 के लिए सिंगापुर में क्वालिफायर टूर्नामेंट खेला जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 02 Jun 2026 01:52 PM (IST)
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सिंगापुर में चल रहे एशियन गेम्स क्वालिफायर में बाबर हयात की पारी के दम पर हॉग-कॉन्ग ने बहरीन को हरा दिया है. एशियन गेम्स 2026 के लिए सिंगापुर में क्वालिफायर टूर्नामेंट खेला जा रहा है. एशियन गेम्स क्वालिफायर के तीसरे मैच में 1 जून को हॉन्ग- कॉन्ग और बहरीन के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली. जिसमें बाबर हयात ने जोरदार बल्लेबाजी की. बहरीन से मिले टारगेट का पीछा करते हुए हॉन्ग-कॉन्ग के बाबर हयात ने नाबाद 93 रन बनाए.

बाबर टी20 इंटरनेशनल में अपना तीसरा शतक तो पूरा नहीं कर सके मगर अपनी टीम को जीत दिलाकर नॉट आउट लौटे. सिंगापुर में चल रहा एशियन गेम्स क्वालिफायर में हॉन्ग-कॉन्ग ने बहरीन को 8 विकेट से हराया. बहरीन से मिले 174 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी हॉन्ग- कॉन्ग का पहला विकेट सिर्फ 12 रन पर ही गिर गया. मगर उसके बाद विकेट पर उतरे बाबर हयात ने सबकुछ अपने कंट्रोल में ले लिया.

34 वर्षीय बाबर हयात ने दूसरे और तीसरे विकेट के लिए महत्तवपूर्ण साझेदारियां निभाई और अपनी टीम को शानदार जीत तक पहुंचाया. पाकिस्तान में जन्मे बाबर हयात ने बहरीन के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों से खेली गई उनकी पारी में 7 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का 13वां अर्धशतक रहा. बाबर ने पहले निजाकत खान के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 गेंदों में 76 रन जोड़े, जबकि तीसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 87 रन की साझेदारी कर टीम को जीत के करीब पहुंचाया. इन दोनों साझेदारियों में उन्होंने क्रमश: 35 और 58 रन का योगदान दिया.

आपको बता दें कि बहरीन से मिले 174 रन के टारगेट को बाबर हयात की बेजोड़ बल्लेबाजी के दम पर हॉन्ग-कॉन्ग ने 24 गेंद यानी 4 ओवर पहले ही चेज कर लिया. बाबर हयात ने अपनी शानदार पारी के दम पर एशियन गेम्स क्वालिफायर में हॉन्ग-कॉन्ग की जीत के साथ शुरुआत कराई. उनकी दमदार बल्लेबाजी ने टीम को जीत दिलाई, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान मिला.

Published at : 02 Jun 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Hong Kong T20 Babar Hayat Asian Games 2026
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