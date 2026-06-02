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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND VS AFG: 6 जून से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच, जानिए कब कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग

IND VS AFG: 6 जून से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच, जानिए कब कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग

IPL 2026 खत्म होने के बाद अब 6 जून से भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच खेल जाने वाला है. यह मैच मुल्लांपुर में खेला जाएगा. 2018 के बाद दोनों टीमें एक दूसरे के साथ कोई टेस्ट मैच खेल रही हैं. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 02 Jun 2026 12:05 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग अब समाप्त हो चुका है लेकिन क्रिकेट का रोमांच कभी खत्म नहीं होता. आईपीएल 2026 के बाद अब इंडिया-अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है. यह मुकाबला 6 जून से शुरू होने जा रहा है. आईपीएल खत्म होने के हफ्ते भर के अंदर ही यह मुकाबला होने वाला है. भारत अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला लगभग 8 साल के बाद होने जा रहा है. साथ ही टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी. अफगानिस्तान की टीम इस वक्त भारत के दौरे पर है. आइये जानते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले की पूरी डिटेल. 

कब से शुरू टेस्ट मैच?
भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से शुरू होगा. 

कहां खेला जाएगा  यह मुकाबला? 
यह मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. 

टीवी पर भारत और अफगानिस्तान का टेस्ट मैच कहां देख सकते हैं?
टीवी पर फैंस स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टेस्ट मैच देख सकते हैं. 

लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?
भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले टेस्ट मैच को जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. 

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दोनों टीमों की लिस्ट इस प्रकार हैं

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर). 

अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी, सलीम सफी.

Published at : 02 Jun 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Shubhman Gill Dhruv Jurel KL RAHUL IND VS AFG India Vs Aghanistan IPL 2026 Sai Sudarshan
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