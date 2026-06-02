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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सटेनिस कोर्ट में नजर आए टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर, बेटी संग वीडियो शेयर कर लिखी ये खास बात

टेनिस कोर्ट में नजर आए टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर, बेटी संग वीडियो शेयर कर लिखी ये खास बात

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ब्रेक पर चल रहे हैं. आईपीएल होने की वजह से टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल के बाद भारतीय टीम ने कोई मैच नहीं खेला है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 02 Jun 2026 11:26 AM (IST)
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भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर इस वक्त ब्रेक पर चल रहे हैं. आईपीएल होने की वजह से टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल के बाद भारतीय टीम ने कोई मैच नहीं खेला है. इसी वजह से गौतम गंभीर को अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है.

इन्हीं सब के बीच गंभीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल हो रहा वीडियो टेनिस कोर्ट का है, जहां गंभीर अपनी बड़ी बेटी आजीन के जूते का फीता बांधते हुए दिख रहे हैं. भारतीय टीम के हेड कोच ने खुद ही फेसबुक पर यह वीडियो शेयर किया. फोटो पर उन्होंने कैप्शन में लिखा- खिलाड़ी को बिना कोचिंग दिए मैच देखना अच्छा लगता है.

6 जून से भारतीय टीम का मैच है, और इस मैच के लिए गौतम गंभीर जल्द ही टीम इंडिया के साथ नजर आने वाले हैं. यह मैच भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी. जिसमें भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलना है. इसका आयोजन न्यू स्टेडियम में होगा. यह मैच टीम इंडिया के लिए काफी अहम बताया जा रहा है, हालांकि यह मैच आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है.

जानकारी के अनुसार, गंभीर के हेड कोच बनने के बाद से भारतीय टीम घरेलू मैदान पर दो बार टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हो चुकी है. उससे पहले 12 साल में टीम घर में सिर्फ एक ही सीरीज हारी थी. भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज भी खेलनी है. इसके बाद टीम इंडिया यूके दौरे पर रवाना होगी, जहां आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद इंग्लैंड से जुलाई में वनडे और टी20 मुकाबले खेले जाएंगे.

अगस्त में भारतीय टीम श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के तहत टेस्ट सीरीज आयोजित होगी. वहीं, अगले साल होने वाला वनडे विश्व कप गौतम गंभीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में होगा.

Published at : 02 Jun 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
GAUTAM GAMBHIR T20 World Cup IPL 2026 ICC World Championship
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