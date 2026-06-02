हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सबाबर आजम की विस्फोटक बल्लेबाजी, 93 रन ठोककर हॉग-कॉन्ग को दिलाई जीत

बाबर आजम की विस्फोटक बल्लेबाजी, 93 रन ठोककर हॉग-कॉन्ग को दिलाई जीत

सिंगापुर में चल रहे एशियन गेम्स क्वालिफायर में बाबर की पारी के दम पर हॉग-कॉन्ग ने बहरीन को हरा दिया है. एशियन गेम्स 2026 के लिए सिंगापुर में क्वालिफायर टूर्नामेंट खेला जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 02 Jun 2026 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

सिंगापुर में चल रहे एशियन गेम्स क्वालिफायर में बाबर की पारी के दम पर हॉग-कॉन्ग ने बहरीन को हरा दिया है. एशियन गेम्स 2026 के लिए सिंगापुर में क्वालिफायर टूर्नामेंट खेला जा रहा है. एशियन गेम्स क्वालिफायर के तीसरे मैच में 1 जून को हॉन्ग- कॉन्ग और बहरीन के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली. जिसमें बाबर हयात ने जोरदार बल्लेबाजी की. बहरीन से मिले टारगेट का पीछा करते हुए हॉन्ग-कॉन्ग के बाबर हयात ने नाबाद 93 रन बनाए.

बाबर टी20 इंटरनेशनल में अपना तीसरा शतक तो पूरा नहीं कर सके मगर अपनी टीम को जीत दिलाकर नॉट आउट लौटे. सिंगापुर में चल रहा एशियन गेम्स क्वालिफायर में हॉन्ग-कॉन्ग ने बहरीन को 8 विकेट से हराया. बहरीन से मिले 174 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी हॉन्ग- कॉन्ग का पहला विकेट सिर्फ 12 रन पर ही गिर गया. मगर उसके बाद विकेट पर उतरे बाबर हयात ने सबकुछ अपने कंट्रोल में ले लिया.

34 वर्षीय बाबर हयात ने दूसरे और तीसरे विकेट के लिए महत्तवपूर्ण साझेदारियां निभाई और अपनी टीम को शानदार जीत तक पहुंचाया. पाकिस्तान में जन्मे बाबर हयात ने बहरीन के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों से खेली गई उनकी पारी में 7 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का 13वां अर्धशतक रहा. बाबर ने पहले निजाकत खान के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 गेंदों में 76 रन जोड़े, जबकि तीसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 87 रन की साझेदारी कर टीम को जीत के करीब पहुंचाया. इन दोनों साझेदारियों में उन्होंने क्रमश: 35 और 58 रन का योगदान दिया.

आपको बता दें कि बहरीन से मिले 174 रन के टारगेट को बाबर हयात की बेजोड़ बल्लेबाजी के दम पर हॉन्ग-कॉन्ग ने 24 गेंद यानी 4 ओवर पहले ही चेज कर लिया. बाबर हयात ने अपनी शानदार पारी के दम पर एशियन गेम्स क्वालिफायर में हॉन्ग-कॉन्ग की जीत के साथ शुरुआत कराई. उनकी दमदार बल्लेबाजी ने टीम को जीत दिलाई, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान मिला.

Published at : 02 Jun 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Hong Kong T20 Babar Hayat Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
बाबर आजम की विस्फोटक बल्लेबाजी, 93 रन ठोककर हॉग-कॉन्ग को दिलाई जीत
बाबर आजम की विस्फोटक बल्लेबाजी, 93 रन ठोककर हॉग-कॉन्ग को दिलाई जीत
स्पोर्ट्स
IND VS AFG: 6 जून से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच, जानिए कब कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग
6 जून से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच, जानिए कब कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग
स्पोर्ट्स
टेनिस कोर्ट में नजर आए टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर, बेटी संग वीडियो शेयर कर लिखी ये खास बात
टेनिस कोर्ट में नजर आए टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर, बेटी संग वीडियो शेयर कर लिखी ये खास बात
स्पोर्ट्स
आईपीएल 2026: इन 5 युवा खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन से छोड़ी छाप, एक को आया भारतीय टीम से बुलावा
IPL 2026: इन 5 युवा खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन से छोड़ी छाप, एक को आया भारतीय टीम से बुलावा
Advertisement

वीडियोज

'मां बहन' में दिखेगा Madhuri Dixit का नया अंदाज, बोलीं- किरदार देखकर हो जाएंगे हैरान
2026 Royal Enfield Guerrilla 450 Apex Review | Auto Live #royalenfield
'हस्तिनापुर के वीर' में भीष्म पितामह का नया रूप दिखाएंगे Manish Wadhwa, बोले- ऐसा किरदार ठुकराना मुश्किल था
Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान की नई धमकी! क्या बंद होगा बाब अल-मंदेब? | Hormuz | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीमा राजभर को देखकर क्यों भाग जाते हैं ओपी राजभर? अखिलेश यादव के नेता ने कर दिया बड़ा दावा
सीमा राजभर को देखकर क्यों भाग जाते हैं ओपी राजभर? अखिलेश यादव के नेता ने कर दिया बड़ा दावा
विश्व
लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है?
लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है?
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
बॉलीवुड
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता सेन, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से कमाती हैं करोड़ों
इंडिया
TMC की मीटिंग में पहुंचे 80 में सिर्फ 20 विधायक तो BJP ने लिए मजे, दिलीप घोष बोले- अकेले रह जाएंगे ममता-अभिषेक
TMC की मीटिंग में पहुंचे 80 में सिर्फ 20 विधायक तो BJP ने लिए मजे, दिलीप घोष बोले- अकेले रह जाएंगे ममता-अभिषेक
विश्व
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर हमला नहीं करेगा इजरायल
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर रोके हमले
ट्रेंडिंग
Monkey Viral Video : 2 लाख कैश से भरा बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ा बंदर, कर दी नोटों की बारिश; वीडियो वायरल
2 लाख कैश से भरा बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ा बंदर, कर दी नोटों की बारिश; वीडियो वायरल
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget