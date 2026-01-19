हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs NZ 3rd ODI: घर में टूटा भारत का घमंड, न्यूजीलैंड से पहली ODI सीरीज हार के पीछे ये हैं 5 खिलाड़ी

IND vs NZ 3rd ODI: घर में टूटा भारत का घमंड, न्यूजीलैंड से पहली ODI सीरीज हार के पीछे ये हैं 5 खिलाड़ी

तीसरे ODI में भारत की हार सिर्फ एक मैच में हार नहीं, बल्कि कई गलतियों का नतीजा रही. रोहित शर्मा से लेकर केएल राहुल और जडेजा तक, 5 ऐसे खिलाड़ी रहे जिनका फीका प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया पर भारी पड़ गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 19 Jan 2026 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में खेला गया तीसरा और निर्णायक वनडे टीम इंडिया के लिए किसी झटके से कम नहीं रहा. 18 जनवरी को होलकर स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. यह पहली बार था जब कीवी टीम ने भारतीय सरजमीं पर वनडे सीरीज जीती. 338 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम 296 रन पर सिमट गई. इस हार के बाद कई सवाल खड़े हुए और कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन चर्चा में आ गया. आइए जानते हैं उन 5 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, जिनका प्रदर्शन इस हार के लिए जिम्मेदार रहा.

रोहित शर्मा की नाकामी

टीम इंडिया को बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा से अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी. हालांकि पूर्व कप्तान सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इस सीरीज में भी रोहित का बल्ला कुछ खास नहीं चला और इंदौर वनडे में उनका जल्दी आउट होना भारत के लिए बड़ा झटका साबित हुआ.

श्रेयस अय्यर हुए फेल

उपकप्तान श्रेयस अय्यर से मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद थी, लेकिन वह महज 3 रन बनाकर चलते बने. बड़े लक्ष्य के दबाव में उनसे एक संयमित पारी की दरकार थी, जो देखने को नहीं मिली.

रविंद्र जडेजा का फ्लॉप शो

ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा से बल्ले और गेंद दोनों से योगदान की उम्मीद रहती है, लेकिन तीसरे वनडे में वह दोनों ही विभागों में फीके नजर आए. गेंदबाजी में उन्होंने 6 ओवर में 41 रन लुटाए और कोई विकेट नहीं ले सके. बल्लेबाजी में भी जब विराट कोहली को उनका साथ चाहिए था, तब जडेजा सिर्फ 12 रन बनाकर गैर जरूरी शॉट खेलते हुए आउट हो गए.

केएल राहुल की नाकाम पारी

दूसरे वनडे में शतक जड़ने वाले केएल राहुल से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इंदौर में वह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हो. अगर राहुल विराट कोहली के साथ क्रीज पर टिक जाते और साझेदारी बनती, तो मुकाबले का रुख बदल सकता था.

कुलदीप यादव साबित हुए महंगे

गेंदबाजी में कुलदीप यादव भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. उन्होंने 6 ओवर में 48 रन लुटा दिए और सिर्फ एक विकेट ही ले सके. मिडिल ओवरों में रन रोकने में उनकी नाकामी ने न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की.

Published at : 19 Jan 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja Kuldeep Yadav Rohit SHarma ODI SERIES SHREYAS IYER KL RAHUL IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Spain Train Accident: स्पेन में भीषण हादसा, हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 21 लोगों की मौत, कई घायल
स्पेन में भीषण हादसा, हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 21 लोगों की मौत, कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरा बेटा बचने के लिए 2 घंटे तक संघर्ष करता रहा, नहीं मिली मदद', नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से गई युवराज की जान
'वह बचने के लिए 2 घंटे तक संघर्ष करता रहा, नहीं मिली मदद', नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से गई युवराज की जान
क्रिकेट
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 45: नहीं उतर रहा 'धुरंधर' का फीवर, 7वें वीकेंड फिर दहाड़ी ये फिल्म, तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड, जानें- कुल कलेक्शन
नहीं उतर रहा 'धुरंधर' का फीवर, 7वें वीकेंड फिर दहाड़ी ये फिल्म, तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पिंटू के प्यार में... दिव्या का 'डेंजर गेम' ! | Crime News
Blue Box Murder: प्रेमिका को मारकर नीले बक्से में भरा, फिर सबूत मिटाने के लिए लगा दी आग! | UP
BJP President: नामांकन प्रक्रिया शुरू...सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे Nitin Nabin? PM Modi
Manikarnika Ghat: साजिश या गंदी राजनीति..मूर्ति खंडित के पीछे क्या असली वजह? | Kashi | CM Yogi
Bollywood News: संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ में भव्य संगीत का तड़का, रणबीर-आलिया-विक्की पर शूट होंगे दो मेगा गाने (18.01.2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Spain Train Accident: स्पेन में भीषण हादसा, हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 21 लोगों की मौत, कई घायल
स्पेन में भीषण हादसा, हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 21 लोगों की मौत, कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरा बेटा बचने के लिए 2 घंटे तक संघर्ष करता रहा, नहीं मिली मदद', नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से गई युवराज की जान
'वह बचने के लिए 2 घंटे तक संघर्ष करता रहा, नहीं मिली मदद', नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से गई युवराज की जान
क्रिकेट
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 45: नहीं उतर रहा 'धुरंधर' का फीवर, 7वें वीकेंड फिर दहाड़ी ये फिल्म, तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड, जानें- कुल कलेक्शन
नहीं उतर रहा 'धुरंधर' का फीवर, 7वें वीकेंड फिर दहाड़ी ये फिल्म, तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड
इंडिया
'...तो जमानत देनी ही होगी', उमर खालिद की बेल के मामले पर क्यों बोले पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़
'...तो जमानत देनी ही होगी', उमर खालिद की बेल के मामले पर क्यों बोले पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़
जनरल नॉलेज
Honey Science: क्या सच में कभी नहीं खराब होता शहद? जान लीजिए इसके पीछे का साइंस
क्या सच में कभी नहीं खराब होता शहद? जान लीजिए इसके पीछे का साइंस
फूड
रोज की चाय को दें नया टच और क्रीमी टेक्सचर, इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं स्मूद लाटे टी
रोज की चाय को दें नया टच और क्रीमी टेक्सचर, इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं स्मूद लाटे टी
ट्रेंडिंग
32 हजार का कोट पैंट पहनकर गंदे नाले में पुनीत सुपरस्टार ने लगाई डुबकी, यूजर्स रह गए हैरान
32 हजार का कोट पैंट पहनकर गंदे नाले में पुनीत सुपरस्टार ने लगाई डुबकी, यूजर्स रह गए हैरान
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget