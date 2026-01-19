IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में खेला गया तीसरा और निर्णायक वनडे टीम इंडिया के लिए किसी झटके से कम नहीं रहा. 18 जनवरी को होलकर स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. यह पहली बार था जब कीवी टीम ने भारतीय सरजमीं पर वनडे सीरीज जीती. 338 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम 296 रन पर सिमट गई. इस हार के बाद कई सवाल खड़े हुए और कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन चर्चा में आ गया. आइए जानते हैं उन 5 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, जिनका प्रदर्शन इस हार के लिए जिम्मेदार रहा.

रोहित शर्मा की नाकामी

टीम इंडिया को बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा से अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी. हालांकि पूर्व कप्तान सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इस सीरीज में भी रोहित का बल्ला कुछ खास नहीं चला और इंदौर वनडे में उनका जल्दी आउट होना भारत के लिए बड़ा झटका साबित हुआ.

श्रेयस अय्यर हुए फेल

उपकप्तान श्रेयस अय्यर से मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद थी, लेकिन वह महज 3 रन बनाकर चलते बने. बड़े लक्ष्य के दबाव में उनसे एक संयमित पारी की दरकार थी, जो देखने को नहीं मिली.

रविंद्र जडेजा का फ्लॉप शो

ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा से बल्ले और गेंद दोनों से योगदान की उम्मीद रहती है, लेकिन तीसरे वनडे में वह दोनों ही विभागों में फीके नजर आए. गेंदबाजी में उन्होंने 6 ओवर में 41 रन लुटाए और कोई विकेट नहीं ले सके. बल्लेबाजी में भी जब विराट कोहली को उनका साथ चाहिए था, तब जडेजा सिर्फ 12 रन बनाकर गैर जरूरी शॉट खेलते हुए आउट हो गए.

केएल राहुल की नाकाम पारी

दूसरे वनडे में शतक जड़ने वाले केएल राहुल से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इंदौर में वह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हो. अगर राहुल विराट कोहली के साथ क्रीज पर टिक जाते और साझेदारी बनती, तो मुकाबले का रुख बदल सकता था.

कुलदीप यादव साबित हुए महंगे

गेंदबाजी में कुलदीप यादव भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. उन्होंने 6 ओवर में 48 रन लुटा दिए और सिर्फ एक विकेट ही ले सके. मिडिल ओवरों में रन रोकने में उनकी नाकामी ने न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की.